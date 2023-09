Tennis Tracker: Garciaová je jednou z nejlépe servírujících hráček, Azarenková opět ve čtvrtfinále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. září?

07:15 – Turnaj WTA 1000 v Guadalajaře přišel už v osmifinále o svou nasazenou jedničku. Tunisanka Ons Jabeurová v něm podlehla po třech hodinách boje 7:6, 5:7, 4:6 Martině Trevisanové, přestože ve druhém setu měla dvakrát výhodu brejku a za stavu 5:4 podávala na vítězství. Italku, jež zaznamenala čtvrtý skalp hráčky TOP 10, ve čtvrtfinále čeká souboj s Američankou Caroline Dolehideovou (h2h 0:1).

06:53 – Maria Sakkariová na podniku WTA 1000 v mexické Guadalajaře smetla 6:2, 6:2 Italku Camilu Giorgiovou, s níž ve čtyřech vzájemných duelech ztratila dohromady pouhých 14 gamů, a postoupila do čtvrtfinále. V něm se loňská finalistka pokusí zastavit kolumbijské překvapení Emilianu Arangovou (h2h 0:0).

06:48 – Až 180. hráčka světa Emiliana Arangová na 'tisícovce' v mexické Guadalajaře porazila tři papírové favoritky během tří dnů. Dvaadvacetiletá Kolumbijka, jež měla před turnajem na kontě pouhé čtyři výhry na okruhu WTA, si po Anastasii Potapovové a Sloane Stephensové poradila i s Američankou Taylor Townsendovou, kterou zdolala 7:5, 1:6, 6:4 a postoupila do svého největšího čtvrtfinále

06:30 – Caroline Garciaová se v roce 2023 stala teprve čtvrtou tenistkou, která dosáhla na metu 100 es nasázených na turnajích kategorie WTA 1000. Před ní to dokázaly pouze Jelena Rybakinová (209), Aryna Sabalenková (145) a Petra Kvitová (102).

06:05 – Victoria Azarenková si v Guadalajaře díky jednoznačné výhře 6:2, 6:1 nad krajankou Kudermetěvovou zajistila postup do čtvrtfinále turnaje. Zároveň se tak stala teprve pátou hráčkou od roku 2009, které se 25krát povedlo na tvrdém povrchu postoupit do této fáze turnaje (WTA 1000).