Tennis Tracker: Gauffová odvrátila vyřazení a překonala další rekord jako teenagerka

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 9. března?

23:37 – Světová devítka Maria Sakkariová má za sebou vítěznou premiéru pod novým trenérem Davidem Wittem, na tisícovce v Indian Wells odstartovala vítězstvím 5:7, 6:4, 6:0 nad Ruskou Dianou Šnaiderovou. Ve třetím kole se řecká finalistka z roku 2022 obhajující loňské semifinále utká s Francouzkou Caroline Garciaovou (h2h 3:3), kterou loni třikrát porazila.

23:28 – Caroline Garciaová v Indian Wells zdolala 6:1, 3:6, 6:3 Viktoriju Tomovovou z Bulharska a dočkala se první výhry od lednového Australian Open a následné sérii čtyř porážek. O obhájení loňského osmifinále se 30letá Francouzka utká s Mariou Sakkariovou, nebo Dianou Šnajderovou.

22:30 – Světová trojka Coco Gauffová na domácí půdě v Indian Wells udolala 2:6, 6:3, 7:6 Francouzku Claru Burelovou, přestože ve třetím setu prohrávala 0:4, a čtyři dny před oslavou 20. narozenin dosáhla jako první teenagerka na jubilejní 50. vítězství na turnajích kategorie WTA 1000. Ve třetím kole se americká hvězda utká s Italkou Luciou Bronzettiovou (h2h 1:0), kterou porazila ve svých 15 letech.

21:53 – Cameron Norrie na místě svého největšího úspěchu v Indian Wells porazil dvakrát 6:4 Itala Lorenza Sonega a oplatil mu pět let starou porážku z Monte Carla. O osmifinále se britský šampion z roku 2021 utká s Hubertem Hurkaczem, nebo Gaëlem Monfilsem.

21:49 – Vítěz dvou letošních turnajů Ugo Humbert týden po triumfu v Dubaji úspěšně vstoupil do podniku Masters 1000 v Indian Wells. Francouzský tenista porazil domácího Patricka Kypsona 6:4, 6:4 a letošní bilanci vylepšil na 14:3.

21:24 – Tomáš Macháč v Indian Wells druhého veterána porazit nedokázal. Dva dny po skalpu Stana Wawrinky ve 2. kole nestačil na 21. hráče světa Adriana Mannarina, s nímž prohrál jednoznačně 1:6, 2:6. Pětatřicetiletý Francouz, který přerušil sérii tří porážek, se o postup do osmifinále utká s Grigorem Dimitrovem, nebo krajanem Alexandrem Müllerem.

20:38 – Emma Raducanuová se ve druhém kole turnaje v Indian Wells příliš nendřela. Nad Dajanou Jastremskou vedla 4:0 ve chvíli, kdy jí ukrajinská tenistka kvůli zdravotním problémům vzdala. o obhájení loňského osmifinále se britská tenistka utká s Arynou Sabalenkovou, nebo Peyton Stearnsovou.

19:59 – Milos Raonic odstoupil i ze třetího letošního turnaje a na Masters 1000 v Indian Wells tak nepromění pátou účast v řadě minimálně v semifinále. Kanadský finalista z roku 2016, který v Kalifornii startoval po pěti letech, kvůli blíže nespecifikovanému zranění nenastoupí k dnešnímu utkání druhého kola proti Holgeru Runemu. Dánský tenista tak postoupil bez odehrání jediného míčku do třetího kola, v němž čeká na vítěze duelu mezi Denisem Shapovalovem a Lorenzem Musettim.

18:31 – Linda Klimovičová na akci ITF W35 v italském Solarinu, kde loni na podzim dvakrát triumfovala, deklasovala 6:2, 6:0 bývalou světovou patnáctku Aravane Rezaiovou z Francie a prolétla do finále. O 4. titul si devatenáctiletá Češka zahraje s domácí Jessicou Pieriovou (h2h 0:0).

18:26 – Barbora Palicová skončila na turnaji ITF W35 v italském Solarinu v semifinále. Devatenáctiletá Češka v boji o druhé letošní finále podlehla po více než dvou a půl hodinách boje 1:6, 7:6, 6:7 domácí kvalifikantce Jessice Pieriové.

18:19 – Anna Sisková si tento týden na turnaji ITF W15 v egyptské Šarm aš-šajcu připsala první letošní výhru v hlavní soutěži a po dnešním vítězství 4:6, 6:2, 6:1 nad Nizozemkou Marií Weckerleovou a ukončila dva a půl roku dlouhé čekání na své celkově 10. finále. O 4. titul si dvaadvacetiletá Češka, jež je 88. deblistkou světa, zahraje se Slovenkou Katarinou Kužmovou (h2h 0:0).

11:17 – Jakub Nicod na podniku ITF M15 v Monastiru přehrál 6:3, 6:1 Lucu Giacominiho, svou neporazitelnost protáhl na 9 zápasů a 16 setů, letošní bilanci vylepšil na 16:2 a znovu po týdnu v Tunisku postoupil do finále. O již třetí letošní a celkově 5. titul si devatenáctiletý Čech zahraje s dalším Italem - Lucou Castagnolou, nebo Lucou Potenzem.

08:46 – Světová dvacítka Madison Keysová má za sebou první zápas od loňského října a problémech s ramenem. Na domácí tisícovce Indian Wels začala vítěznou bitvou proti krajance Hailey Baptisteové, kterou udolala až po odvrácení dvou mečbolů 6:4, 4:6, 7:6. Ve třetím kole se 29letá Američanka utká s Kazaškou Julií Putincevovou (h2h 2:1).

06:24 – Linda Nosková úspěšně vstoupila do turnaje WTA 1000 v Indian Wells. S Italkou Camilou Giorgiovou si devatenáctiletá Češka poradila 6:3, 7:5 a postupem do třetího kola obhájila loňský výsledek. O postup do osmifinále se utká již potřetí se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou (h2h 0:2).

06:05 – Světová patnáctka a nedávný šampion z Dauhá Karen Chačanov nezvládl svůj první letošní zápas na turnajích Masters 1000. V Indian Wells ruský tenista překvapivě podlehl 1:6, 5:7 brazilskému kvalifikantovi Thiagu Seybothovi, který zaznamenal svůj teprve čtvrtý skalp hráče TOP 50 a první na tvrdém povrchu. Člena elitní stovky na hardu přitom porazil poprvé až tento týden.

05:28 – Kateřina Siniaková a Storm Hunterová vstoupily i do šestého společného turnaje dvousetovým vítězstvím. Na úvod podniku WTA 1000 v Indian Wells třetí nasazená česko-australská dvojice smetla 6:3, 6:1 domácí tandem Ashlyn Kruegerová a Sloane Stephensová. Ve druhém kole by favoritky mohly narazit na Marii Bouzkovou se Sarou Sorribesovou.

05:22 – Světová dvojka Carlos Alcaraz má za sebou pomalejší rozjezd za obhajobou titulu na Masters 1000 v Indian Wells. Dvacetiletý Španěl musel otáčet zápas proti Italu Matteu Arnaldimu, kterého nakonec přehrál 6:7, 6:0, 6:1. Ve třetím kole ho čeká Kanaďan Félix Auger-Aliassime (h2h 1:3), jehož porazil až na čtvrtý pokus právě loni v Kalifornii.

04:55 – Jiří Lehečka znovu po roce úspěšně vstoupil do turnaje Masters 1000 v Indian Wells. Letos nasazený český tenista začal až utkáním druhého kola, v němž zdolal 3:6, 6:3, 6:4 domácího Brandona Nakashimu. O postup do osmifinále se utká v odvetě za loňské vyřazení se světovou pětkou Andrejem Rubljovem (h2h 1:2).

04:51 – Světová třináctka Beatriz Haddadová Maiaová v Indian Wells porazila 7:5, 6:2 Slovenku Rebeccu Šrámkovou a přestřihla šňůru čtyř porážek. Ve třetím kole se brazilská tenistka střetne s Anastasií Pavljučenkovovou (h2h 0:2), které může oplatit lednovou porážku z Adelaide.

04:42 – Ons Jabeurová prohrála čtvrtý ze šesti letošních duelů. V Indian Wells nezvládla své úvodní vystoupení proti kalifornské rodačce a 131. hráčce žebříčku Katie Volynetsové, která světovou šestku porazila 6:4, 6:4 a připsala si nejcennější skalp kariéry. Ve třetím kole dvaadvacetiletá Američanka vyzve Caroline Wozniackou (h2h 0:0).

04:29 – Marie Bouzková na šestém turnaji po sobě nevyhrála víc jak jeden zápas. Na podniku WTA 1000 v Indian Wells skončila ve druhém kole po porážce 5:7, 1:6 s Ruskou Anastasií Potapovovou, na kterou nestačila až ve třetím vzájemném střetnutí.

04:17 – Jelena Rybakinová se pár hodin před svým úvodním zápasem odhlásila z turnaje WTA 1000 v Indian Wells. Kazašská obhájkyně titulu se omluvila vinou zažívacích potíží, kvůli nimž na konci února odstoupila z Dubaje. Pozici místo světové čtyřky v pavouku obsadila domácí náhradnice Kayla Dayová, jež ve druhém kole vyzve v souboji dvou neúspěšných kvalifikantek Nadiu Podoroskou z Argentiny.

04:10 – Jakub Menšík v Indian Wells skončil při premiéře na podniku Masters 1000 ve druhém kole. Osmnáctiletý český talent v něm podlehl 6:4, 3:6, 4:6 domácí světové šestnáctce Benu Sheltonovi a nepřipsal si svůj druhý skalp člena TOP 20.

04:06 – Caroline Wozniacká v Indian Wells porazila 7:6, 6:3 Chorvatku Donnu Vekičovou, s níž neztratila set ani ve třetím vzájemném střetnutí, připsala si třetí letošní výhru a teprve podruhé po loňském obnovení kariéry po mateřské pauze vyhrála dva zápasy po sobě. O postup do osmifinále se dánská šampionka z roku 2011 utká s Ons Jabeurovou, nebo Katie Volynetsovou.

04:03 – Světová jedenáctka Stefanos Tsitsipas loňské zaváhání na úvod Masters 1000 v Indian Wells nezopakoval a může pomýšlet na návrat do TOP 10. Řecký tenista si na úvod poradil hladce 6:3, 6:2 s Francouzem Lucasem Pouillem, s nímž neztratil set ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí.

03:57 – 36letý Andy Murray prohrál s členy TOP 10 osm z posledních devíti zápasů. Ve druhém kole Masters v Indian Wells britský finalista z roku 2009 podlehl 6:7, 1:6 světové pětce Andreji Rubljovovi, když nevyužil žádný ze šesti brejkbolů včetně čtyř setbolů za stavu 5:4.