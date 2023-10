Tennis Tracker: Korpatschová slaví první titul, Mertensová obhájila triumf v Munastíru,

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. října?

Moment dne ATP ze zápasu Pavel Kotov – Gaël Monfils Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Marie Bouzková – Kateřina Siniaková Livesport

18:31 – Tamara Korpatschová se v rumunské Kluži na čtvrtý pokus dostala přes semifinále turnaje WTA a nakonec to dotáhla až k premiérovému triumfu. Ve finále 28letá Němka porazila 6:3, 6:4 domácí Elenu Ruseovou.

Sestřih zápasu TAmara Korpatschová – Elena Ruseová Livesport

18:02 – Alexander Bublik čtyři měsíce po triumfu na trávě v Halle ovládl halový podnik ATP 250 v belgických Antverpách. Ve svém celkově 9. finále kazašský tenista porazil 6:4, 6:4 francouzského teenagera Arthura Filse, poprvé vyhrál dva turnaje během jedné sezony a získal celkově 3. titul.

17:54 – Gaël Monfils se v 37 letech stal nejstarším vítězem halového turnaje ATP 250 ve Stockholmu. Ve finále zkušený francouzský šampiopn z roku 2011 udolal 4:6, 7:6, 6:3 Pavla Kotova a získal 12. titul, první od loňského ledna.

Sestřih zápasu Gaëlm Monfils – Pavel Kotov Livesport

17:41 – "Byl to neuvěřitelný týden. Chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Skvělou práci odvádí ředitelka turnaje Mariana. Je neuvěřitelné, že jsem tu zpátky a že jsem obhájila titulu," řekla Elise Mertensová po triumfu v Munastíru.

Rozhovor s Elise Mertensovou po triumfu v Monastiru Livesport

16:30 – Elise Mertensová podruhé v kariéře obhájila titul na turnaji WTA a ukončila rok dlouhé čekání na 8. triumf. V tuniském Munastíru v pěti zápasech neztratila ani set, ve finále sedmadvacetiletá Belgičanka smetla 6:3, 6:0 nejvýše nasazenou Italku Jasminu Paoliniovou.

Sestřih zápasu JAsmine Paoliniová – Elise Mertensová Livesport

16:02 – Němka Laura Siegemundová a Ruska Vera Zvonarevová vyhrály čtyřhru na turnaji WTA 250 v Nanchangu a díky triumfu se jako poslední kvalifikovaly na Turnaj mistryň. Siegemundové se tak vyplatilo, že právě nejspíš kvůli ušetření sil na čtyřhru nenastoupila v pátek do čtvrtfinálového duelu proti pozdější vítězce dvouhry Kateřině Siniakové.

15:48 – Deblista Adam Pavlásek (29) si v hale Antverpách první finále na okruhu ATP titulem neosladil. První společný triumf v Belgii slaví bratři Stefanos (25) a Petros Tsitsiposovi (23), kteří zdolali českého tenistu s Uruguaycem Arielem Beharem (33) po obratu 6:7, 6:4, 10:8.

15:25 – Tomáš Macháč dál pokračuje ve velmi dobrých výkonech. Po páteční prohrané čtvrtfinálové bitvě ve Stockholmu se bleskově přesunul do Vídně, kde během víkendu úspěšně absolvoval dvoukolovou kvalifikaci podniku ATP 500. Po výhře nad domácím Jurijem Rodionovem si poradil i s Finem Emilem Ruusuvuorim, kterého přehrál 6:3, 6:3 a zajistil si místo v hlavní soutěži.

14:53 – "Děkuju všem divákům, kteří se na nás přišli podívat, protože atmosféra ve finále byla vážně úžasná. Gratuluju Marii, byl to neskutečně těžký zápas a ne vždy je výhra úplně fér. Bohužel vyhrát může jen jedna z nás," řekla vyčerpaná Kateřina Siniaková po triumfu v Nanchangu.

Rozhovor s Kateřinou Siniakovou po triumfu v Nanchangu Livesport

14:14 – Historicky 11. finále dvou českých tenistek na turnaji WTA vyhrála Kateřina Siniaková (27). V čínském Nanchangu udolala Marii Bouzkovou (25) po odvrácení tří mečbolů a více než tří a půlhodinové bitvě 1:6, 7:6, 7:6 a týden po nezdaru v boji o titul v Hongkongu získala druhou letošní a celkově pátou singlovou trofej. Naopak Bouzková v prvním letošním a celkově pátém finále marně bojovala o teprve druhý triumf a vypadne z TOP 30.

Sestřih zápasu Kateřina Siniaková – Marie Bouzková Livesport

11:06 – Ben Shelton proměnil své premiérové finále na hlavním okruhu v titul a hned z podniku kategorie ATP 500. V závěrečném utkání v japonské metropoli porazil 7:5, 6:1 Aslana Karaceva, po US Open s ním vyhrál i druhý vzájemný souboj a zajistil si posun na 14. místo světového žebříčku.

08:07 – Francouzský tenista Arthur Fils v Antverpách porazil ve dvou tie-breacích světovou sedmičku Stefanose Tsitsipase, zaznamenal druhý skalp hráče TOP 10 a podruhé na okruhu ATP postoupil do finále. Předvedl přitom parádní úder à la Roger Federer!