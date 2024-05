Tennis Tracker: V Římě byl rozlosován další velký turnaj, tři Češi postupují v kvalifikaci

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. května?

Hlavní události

21:41 – Brenda Fruhvirtová vstoupila do kvalifikace antukového podniku WTA 1000 v Římě drtivou výhrou 6:0, 6:2 nad Němkou Jule Niemeierovou. O hlavní soutěž svede sedmnáctiletá česká naděje souboj s Francouzkou Océane Dodinovou (H2H 0:0).

21:20 – Vít Kopřiva znovu po roce absolvoval úspěšnou bitvu v 1. kole kvalifikace antukového Masters 1000 v Římě. Šestadvacetiletý Čech na úvod udolal po třech hodinách boje 6:3, 5:7, 7:6 papírového favorita Federica Coriu z Argentiny, kterému oplatil loňskou porážku z finále challengeru v Poznani a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. O postup do hlavní soutěže si zahraje s Američanem Nicolasem Morenem De Alboranem (H2H 0:0).

21:13 – Linda Fruhvirtová se na poslední chvíli vešla do kvalifikace antukového turnaje WTA 1000 v Římě a v roli náhradnice byla úspěšná. Do boje o postup do hlavní soutěže vstoupila 19letá Češka výhrou 6:1, 7:6 nad britskou reprezentantkou Yuriko Miyazakiovou. O místo mezi elitou se utká s Švýcarkou Viktorijou Golubicovou (H2H 0:0).

14:03 – V Římě byl rozlosován také poslední velký turnaj před Roland Garros pro muže. Na podniku ATP Masters 1000 v italské metropoli se představí i minimálně dva čeští tenisté - Tomáš Macháč začne proti domácímu Matteu Arnaldimu, Jakub Menšík, který minulý týden v Madridu vzdal kvůli bolestem ruky, vyzve Němce Yannicka Hanfmanna. V pavouku hlavní soutěže nechybí ani světová jednička a šestinásobný šampion Novak Djokovič či obhájce titulu Daniil Medveděv, nad jehož startem stále visí otazník kvůli potížím s pravou kyčlí. S kariérou se letos loučící Rafael Nadal čeká na kvalifikanta, kterým se může stát i Vít Kopřiva.

13:52 – V Římě byl rozlosován antukový turnaj WTA 1000, kterého se zúčastní minimálně čtyři Češky. Nasazené Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Linda Nosková mají v prvním kole volný los, šampionka z Lleidy Kateřina Siniaková se utká s domácí Nuriou Brancacciovou. Z kvalifikace může postoupit ještě Brenda Fruhvirtová. Nejvýše nasazenou je světová jednička a šampionka z let 2021 a 2022 Iga Šwiateková, titul obhajuje Kazaška Jelena Rybakinová.

10:30 – Tradiční antukový turnaj v Římě má dlouhá léta své dějiště v areálu Foro Italico, letos poprvé se ale některá kvalifikační utkání odehrají na náměstí Piazza del Popolo ve stínu dvou kostelů. Speciální místo mělo i losování, které proběhlo v pondělí v 11 hodin dopoledne u věhlasné Fontany di Trevi.

Další zprávy

19:27 – Třicetiletý Jiří Veselý si na domácím challengeru na Štvanici připsal druhou letošní výhru a první v hlavní soutěži. Bývalý nejlepší český tenista udolal po třech a čtvrt hodinách boje 6:4, 6:7, 7:6 Alejandra Mora ze Španělska a poprvé od loňského US Open postoupil do 2. kola. V něm narazí na Gruzínce Nikoloze Basilašviliho, nebo Argentince Marca Trungellitiho.

17:22 – Dalibor Svrčina čtvrtfinále na domácím antukovém challengeru na pražské Štvanici neobhájí. Letos 21letý Čech skončil hned v 1. kole po porážce 3:6, 3:6 se Španělem Oriolem Rocou.

16:00 – Diego Schwartzman v únoru 2025 pověsí raketu na hřebík. Jednatřicetiletý Argentinec, který se vyšplhal až na 8. místo světového žebříčku, ale nevyhrál žádný velký turnaj, se rozloučí před domácím publikem v Buenos Aires, kde před třemi lety získal poslední 4. titul na okruhu ATP.

15:50 – Sedmnáctiletý Jan Kumstát neuhrál set ani při druhém startu na challengeru. Na domácí antuce v Praze na Štvanici finalista letošního Australian Open juniorů prohrál 4:6, 2:6 s Portugalce Jaimem Fariou.

15:40 – Jiří Lehečka v pátek v Madridu vzdal kvůli obnoveným bolestem zad své největší semifinále a jen pár dní po skalpu Rafaela Nadala a postupu přes Daniila Medveděva dostal dvojí úder. Předběžná vyšetření ve Španělsku podle serveru iSport.cz odhalila podezření na únavovou zlomeninu bederního obratle, což by při potvrzení černých prognóz mohlo znamenat pauzu až na několik měsíců v části sezony plné velkých turnajů.

11:39 – Sedmadvacetiletý Zdeněk Kolář, který minulý týden po postupu do čtvrtfinále odstoupil kvůli bolestem zad z turnaje v Ostravě a vzdal boj o obhájení titulu, se tento týden vůbec nepředstaví na dalším domácím antukovém challengeru na pražské Štvanici. Před rokem si na vltavském ostrově mezi Karlínem a Holešovicemi vyšlápl na krajana Tomáše Macháče a letos měl obhajovat čtvrtfinále. Pozici v TOP 300, v níž figuruje bez pauzy od června 2016, ale stále udrží.

09:00 – Zatímco z antukového Masters v Římě se kvůli zranění odhlásilo několik předních hráčů, Rafael Nadal do italské metropole dorazil a na jeho nedělní trénink přišlo několik stovek fanoušků. Španělský tenista také sehrál testovací set s Thiagem Seybothem Wildem a předvedl několik parádních výměn, kterým publikum uznale tleskalo.

Pro Nadala bude turnaj v Římě dalším v jeho rozlučkové sezoně, naposledy minulý týden došel v Madridu do osmifinále, kde podlehl Jiřímu Lehečkovi.