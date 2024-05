Velké turnaje v ohrožení. Lehečku vystrašilo podezření na únavovou zlomeninu obratle

Jiří Lehečka (22) v pátek v Madridu vzdal kvůli obnoveným bolestem zad své největší semifinále a jen pár dní po skalpu Rafaela Nadala a postupu přes Daniila Medveděva dostal dvojí úder. Předběžná vyšetření ve Španělsku podle serveru iSport.cz odhalila podezření na únavovou zlomeninu bederního obratle, což by při potvrzení černých prognóz mohlo znamenat pauzu až na několik měsíců v části sezony plné velkých turnajů.

"Je podezření na únavovou zlomeninu obratle. Oběma nám ukápla slzička. Je to těžké po tom všem, co se tam odehrálo," řekl Lehečkův trenér Michal Navrátil pro iSport.cz.

Lehečka bojuje s bolestmi zad zhruba dva měsíce. Vynechal turnaje v Monte Carlu, Barceloně a naposledy se odhlásil z Říma. Na antuce startoval jen v Madridu, kde už to vypadalo, že jsou potíže vyřešeny. Vyhrál všech sedm setů, připsal si skalp Rafaela Nadala a poprvé postoupil do semifinále podniku Masters 1000.

Sestřih zápasu Lehečka – Nadal

Jiří Lehečka si před týdnem připsal skalp Rafaela Nadala Livesport

Jenže v průběhu turnaje se mu bolesti vrátily a s přibývající zátěží se prohlubovaly. Před soubojem o finále přiletěl do španělské metropole za nejlepším českým tenistou uznávaný fyzioterapeut profesor Pavel Kolář, problémy se ale vyřešit nepodařilo.

Lehečka sice v pátek zkusil do svého největšího semifinále nastoupit, ale od úvodních výměn na kurtu viditelně trpěl a za stavu 3:3 a 30:15 Kanaďanu Félixi Augeru-Aliassimemu s těžkým srdcem vzdal.

Nyní Lehečku v Praze po návratu ze Španělska čekají důkladné testy, které mají odhalit vážnost zranění. Pokud se prvotní diagnóza potvrdí, musí se připravit na delší odpočinek. Přijít může nejen o French Open (začíná 26. května), ale také Wimbledon (1. července) či olympijský turnaj v Paříži (27. července).

"Roland Garros je s velkým otazníkem. Za chvíli je i Wimbledon… Tohle je nejhorší možné období, kdy se zranit. Všichni jsme z toho hodně skleslí," přiznal Navrátil. "Jirka je mladý a dobře stavěný kluk, léčba se může urychlit. Hlavně se ale musí udělat pořádně, ne aby se zranění vracelo. Ať je Jirka v pořádku, to je to hlavní," dodal.

Cíl sezony v ohrožení

Lehečkovi se tak komplikuje splnění letošního cíle, kterým je usadit se v TOP 20. Sezonu zahájil premiérovým triumfem v Adelaide a aktuálně figuruje na 23. příčce, což je jeho maximum.

"Předváděl skvělé výkony, v Madridu ukázal ohromný pokrok po mentální stránce, zvládl strašně těžké zápasy s Rafou a nakonec i Medveděvem. Může jít s hlavou nahoru, dokázal, že má úroveň na ten největší tenis a dostal se do povědomí soupeřům. Bohužel pak přijde tohle… Bohužel to je sport. Jirka se ale uzdraví a zase do toho vlítneme," věří Navrátil.