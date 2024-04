Tennis Tracker: Macháč kvůli nemoci odstoupil z Barcelony, Tsitsipas zůstává na vítězné vlně

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 17. dubna?

Hlavní události

20:00 – Světová sedmička Stefanos Tsitsipas tři dny po triumfu na Masters 1000 v Monte Carlu úspěšně vstoupil i do turnaje ATP 500 v Barceloně. Řecký finalista z let 2018, 2021 a 2023 na úvod porazil 6:4, 7:5 Rakušana Sebastiana Ofnera, když druhou sadu otočil ze stavu 3:5 a 0:30, vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3:0 a připsal si sedmou výhru v řadě. O místo ve čtvrtfinále si zahraje s domácím Robertem Carbállesem (H2H 2:0).

Sestřih zápasu

Stefanos Tsitsipas vyhrál 7. zápas v řadě Livesport

18:01 – Španělský tenista Rafael Nadal odehrál svůj pravděpodobně poslední zápas na domácím antukovém turnaji ATP 500 v Barceloně. Dvanáctinásobný šampion se v metropoli Katalánska objevil v soutěžním módu teprve podruhé od loňského ledna a s oblíbenou akcí se loučí s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Ve druhém kole po špatném výkonu podlehl 5:7, 1:6 světové jedenáctce Alexi de Minaurovi z Austrálie, když spáchal 47 nevynucených chyb a zahrál jen 11 vítězných úderů.

Sestřih zápasu

Rafael Nadal nestačil na Alexe de Minaura Livesport

10:20 – Tomáš Macháč kvůli nemoci nenastoupí do utkání druhého kola tenisového turnaje ATP 500 v Barceloně. Český tenista se měl utkat s Alejandrem Davidovichem Fokinou, jenže v průběhu středečného rána oznámil odstoupení. Macháč v prvním kole porazil Juncheng Shanga ve dvou setech 6:4, 6:4.

Další zprávy

22:32 – Angelique Kerberová skončila na čtvrtém z pěti individuálních turnajů po mateřské pauze hned na raketě své první soupeřky. Na domácím antukovém podniku WTA 500 ve Stuttgartu německá šampionka z let 2015 a 2016 podlehla v souboji bývalých vítězek US Open a aktuálně hráček až čtvrté světové stovky hladce 2:6, 1:6 Emmě Raducanuové z Velké Británie.

20:50 – Světová trojka Coco Gauffová se v prvním letošním utkání na antuce nečekaně trápila. Na pětistovce ve Stuttgartu dvacetiletá Američanka začala výhrou 6:3, 4:6, 7:5 nad rozehranou krajankou Sachiou Vickeryovou, když vývoj třetí sady otočila ze stavu 2:4.

20:47 – Karolína Plíšková zahájila antukovou část sezony nezdarem ve druhém kole. Na turnaji WTA 250 ve francouzském Rouenu sice přerušila sérii porážek, ale v boji o postup do čtvrtfinále nestačila na svou neoblíbenou soupeřku Sloane Stephensovou. Američance podlehla i vinou osmi dvojchyb 3:6, 2:6 a prohrála již šestý ze sedmi vzájemných soubojů.

19:25 – Mirra Andrejevová ve francouzském Rouenu porazila 7:5, 6:4 krajanku Elinu Avanesjanovou a poprvé postoupila do čtvrtfinále antukového turnaje WTA. V něm šestnáctiletá Ruska narazí na Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, nebo Italku Martinu Trevisanovou.

19:16 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem prohráli čtvrtý z pěti posledních zápasů. Ve čtvrtfinále antukového klání ATP 250 v Mnichově česko-uruguayský tandem podlehl 3:6, 6:7 domácímu páru Andreas Miels a Jan-Lennard Struff.

18:42 – Nejvýše nasazený Alexander Zverev po třech letech zvládl vstup do domácího antukového turnaje ATP 250 v Mnichově. Německý šampion z let 2017 a 2018 si v deštěm přerušovaném duelu poradil 7:6, 6:2 s Rakušanem Jurijem Rodionovem a postoupil do čtvrtfinále.

17:53 – Markéta Vondroušová vypadla při všech třech předchozích startech na pětistovce ve Stuttgartu nejpozději ve druhém kole, což se pokusí změnit ve čtvrtečním souboji s Anastasií Potapovovou (H2H 3:1). Ruska v úvodním kole přetlačila v derby 6:4, 4:6, 6:3 krajanku Ljudmilu Samsonovovou.

17:21 – Anna Karolína Schmiedlová postoupila do druhého kola na dvěstěpadesátce v hale v Rouenu. Slovenská tenistka prohrávala 3:6, 3:1 s Diane Parryovou, ovšem domácí zástupkyně jí za tohoto stavu vzdala. O čtvrtfinále si zahraje s domácí nasazenou dvojkou Caroline Garciaovou (H2H 1:1).

16:04 – Naomi Ósakaová začala na neoblíbených antukových dvorcích porážkou v prvním kole na podniku WTA 250 ve francouzském Rouenu. Bývalá světová jednička vracející se po mateřské pauze nestačila 4:6, 2:6 na semifinalistku French Open 2022 a antukovou specialistku Martinu Trevisanovou.

15:02 – Casper Ruud si v Barceloně poradil 6:3, 6:4 s Alexandrem Müllerem a zvládl vstup i do svého osmého turnaje v probíhající sezoně. Nejlepší norský tenista, který do španělské metropole dorazil po prohraném finále na Masters v Monte Carlu, se v osmifinále střetne s Jordanem Thompsonem, nebo Jaumem Munarem.

14:38 – Ons Jabeurová na silně obsazené akci WTA 500 ve Stuttgartu přerušila sérii pěti porážek a dočkala se svého prvního vítězství po více než dvou měsících. Tunisanka v úvodním kole přetlačila 2:6, 6:3, 7:6 Jekatěrinu Alexandrovovou, ačkoli prohrávala o set a brejk a manko musela dohánět i v rozhodující sadě. O čtvrtfinálovou účast i při třetím startu v tomto dějišti se utká s Jasmine Paoliniovou (H2H 2:0).

14:26 – Dominika Šalková získala před necelým měsícem ve Slovinsku svůj nejcennější titul, ovšem přechod na antukové dvorce se 19leté Češce vůbec nepovedl. Na akci W75 v Koperu skončila hned v prvním kole po jasné porážce 3:6, 2:6 s domácí Piou Lovričovou, která se nachází až na 529. místě pořadí.