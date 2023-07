Tennis Tracker: Ruud ve Švédsku nedal šanci Ševčenkovi a postoupil do čtvrtfinále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 20. července?

18:43 – Jasmine Paoliniová zvládla na domácím turnaji v italském Palermu třísetovou bitvu s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou a po sadách 6:2, 4:6, 6:2 postoupila do dalšího kola.

18:31 – Druhý nasazený Andrej Rubljov vstoupil do antukového turnaje ATP 250 v Bastadu výhrou 6:3, 7:6 nad krajanem Pavlem Kotovem. O obhájení loňského semifinále si zahraje s Němcem Zverevem (h2h 1:5).

18:04 – "Je radost hrát tady v horách, s vámi všemi. Dnes to byl opravdu těžký zápas, Roberto je skvělý hráč. Na začátku zápasu jsem hrál mnohem hůř než v jeho závěru," zhodnotil Cachín svůj výkon.

17:19 – Roberto Bautista na 13. ze 14 posledních turnajů nevyhrál víc jak jeden zápas. Na antuce ve Gstaadu španělský finalista z roku 2018 a letos nejvýše nasazený hráč podlehl hned ve svém úvodním vystoupení ve dvou tie-breacích Argentinci Pedru Cachínovi.

17:01 – Zatímco v prvním kole proti Alexi Molčanovi musel Alexander Zverev do tří setů, ve druhém ztratil jediný game. Německý favorit na antuce v Bastadu smetl 6:1, 6:0 Brazilce Thiaga Monteira a postoupil do čtvrtfinále. V něm se utká s Rubljovem, nebo Kotovem.

15:55 – "Jsem rád, že jsem tady v Bastadu vyhrál. Minulý rok tu pro mě byl těžký, prohrál jsem hned první zápas. Získat tu první vítězství je před skandinávským publikem velmi speciální," nechal se slyšet po postupu Ruud.

15:44 – Čtvrtý hráč světa Casper Ruud po loňském zaváhání letošní vstup do antukového podniku ATP 250 ve švédském Bastadu zvládl. Šampion z roku 2021 si poradil hladce 6:2, 6:4 s Alexanderem Ševčenkem a postoupil do čtvrtfinále. V něm na norského favorita čeká Rakušan Sebastian Ofner (h2h 0:0).

15:26 – Maďarka Anna Bondárová nestačila na domácím turnaji v Budapešti na Rusku Elinu Avanesyanovou, od které schytala ve druhém setu dokonce kanára.

14:51 – Albert Ramos na antuce ve švýcarském Gstaadu porazil i druhého Itala. Po Fogninim si poradil také s třetím nasazeným Lorenzem Sonegem, kterého zdolal 6:3, 3:6, 6:4 a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 3:0. O druhé letošní semifinále si španělský šampion z roku 2019 zahraje s Peruáncem Varillasem (h2h 3:1).

13:56 – 193. hráčka světa Maria Timofejevová si na antuce v Budapešti odbývá z pozice lucky losera úspěšnou premiéru na turnaji WTA. Po obratu proti Darje Savilleové dnes deklasovala dvakrát 6:1 krajanku Dianu Šnaiderovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm na ni čeká Slovinka Kaja Juvanová (h2h 0:0).

13:08 – Roman Jebavý a Petr Nouza na prvním společném turnaji ATP vyhráli i druhý zápas. Na antuce ve švýcarském Gstaadu udolali 6:4, 6:7 11:9 belgicko-rakouský tandem Zizou Bergs a Jurij Rodionov a postoupili do semifinále.

12:11 – Anna Sisková končí při premiéře na turnaji WTA ve druhém kole. Česká kvalifikantka na antuce v Budapešti nestačila na nasazenou Argentinku Nadiu Podoroskou, bývalé semifinalistce French Open podlehla po jednoznačném druhém setu 3:6, 0:6.

08:02 – 38letý Američan John Isner na domácí trávě v Newportu porazil 6:3, 6:4 nasazeného Francouze Corentina Mouteta, navázal na svou první výhru po pěti měsících a postoupil do čtvrtfinále.V něm bude čtyřnáosbný šampion čelit krajanu Tommymu Paulovi (h2h 2:0).

07:57 – Leo Borg, syn bývalé světové jedničky a vítěze jedenácti grandslamů Bjorna Borga, na domácí antuce v Bastadu na premiérovou výhru na okruhu ATP nenavázal. Švédský mladík ve druhém kole v deštěm přerušeném večerním duelu podlehl 4:6, 2:6 předloňskému finalistovi Federicu Coriovi z Argentiny. Ten se ve čtvrtfinále střetne s krajanem a obhájcem titulu Franciscem Cerúndolem (h2h 6:2).

06:00 – Qinwen Zheng zvládla ve středu večer svou bitvu na turnaji v italském Palermu a po třech setech vyřadila Francouzku Diane Parryovou 7:5, 3:6, 6:3.

00:05 – Švýcarští tenisté i bez zdravotně indisponované Belindy Bencicové slaví na úvod Hopman Cupu v Nice nečekanou výhru nad Dány. Céline Naefová a Luca Riedi dokonali obrat ve čtyřhře, ve které porazily pár Clara Tausonová a Holger Rune po setech 6:3, 7:5.