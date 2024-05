Tennis Tracker: Šwiateková začne obhajobu na French Open, Sinner se vrátil hladkou výhrou

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 27. května?

13:39 – Ons Jabeurová v úvodním kole French Open žádné překvapení nepřipustila a vykročila za obhajobou loňského čtvrtfinále. Nasazená osmička v úvodním kole porazila 6:3, 6:2 divokou kartu Sachiu Vickeryovou ze Spojených států a v dalším kole změří síly s Anhelinou Kalininovou, nebo Camilou Osoriovou.

13:21 – Jannik Sinner hraje na French Open svůj první turnaj po téměř měsíční zdravotní pauze způsobené zraněním kyčle a začal suverénně. Jeden z největších favoritů a úřadující šampion Australian Open, který se může po skončení turnaje stát novou světovou jedničkou, si poradil 6:3, 6:3, 6:4 s trápícím se Christopherem Eubanksem. Jeho dalším protivníkem bude domácí veterán Richard Gasquet (H2H 2:0).

12:55 – Krátce po skončení utkání Markéty Vondroušové narušil pondělní program na letošním French Open déšť. Pokračuje se pouze na největších dvorcích Philippa Chatriera a Suzanne Lenglenové, které mají zatahovací střechu.

12:23 – Markéta Vondroušová úspěšně odstartovala své působení na letošním French Open. Finalistka ročníku 2019 a nasazená pětka v prvním kole přehrála 6:1, 6:3 Rebeku Masárovou a v tom následujícím bude čelit kvalifikantce Katie Volynetsové (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

12:00 – Světová jednička Iga Šwiateková je jasnou favoritkou letošního French Open. Vítězka posledních dvou ročníků zahájí obhajobu loňského triumfu a útok na už čtvrté prvenství v tomto dějišti proti domácí kvalifikantce Leolii Jeanjeanové. Polka by měla zapsat suverénní vstup do turnaje a nebylo by překvapením, kdyby Francouzce nadělila alespoň jednoho kanára.