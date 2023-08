Tennis Tracker: Tiafoe zvládl první kolo domácího turnaje, Korda ve Washingtonu končí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 2. srpna?

11:58 – Dalibor Svrčina začal v Liberci vydřeným vítězstvím 3:6, 7:6, 6:3 nad Maksem Kašnikowskim, se kterým hrál duel prvního kola kvůli počasí dva dny. V souboji o čtvrtfinále narazí nasazená trojka na dalšího polského zástupce Daniela Michalského.

11:47 – Andrew Paulson přijel do Liberce po triumfu na podniku M25+H v Německu, kde slavil svůj pátý profesionální triumf. Na domácím challengeru ale na něj nijak nenavázal. Hned v prvním kole podlehl 0:6, 6:7 Sumitovi Nagalovi, který před zhruba dvěma týdny kraloval po skalpu Dalibora Svrčiny na challengeru v Tampere.

11:26 – Vít Kopřiva získal v neděli v italské Veroně svůj druhý titul z challengerů a vítěznou sérii zatím úspěšně protahuje i na domácí půdě v Liberci. Loňskému čtvrtfinalistovi vzdal v úvodním kole za stavu 3:6, 0:1 ze svého pohledu favorizovaný šampion květnového pražského challengeru Jakub Menšík. Kopřiva se o čtvrtfinále utká s Francouzem Ugem Blanchetem.

08:23 – Na Livesport Prague Open ve Stromovce se dnes fanoušci mohou těšit na dvě české singlistky. S domácím publikem se loučící Barbora Strýcová (37) se zhruba od 12:30 utká s Indkou Ankitou Rainaovou, odpoledne by se na kurt měla dostat Tereza Martincová (28) proti Číňance Yue Yuan.

08:12 – Kanadský tenista Denis Shapovalov (24) se kvůli zranění levého kolena odhlásil z domácího turnaje ATP Masters 1000 v Torontu. "Jsem opravdu zklamaný, že se z Toronta musím odhlásit. Dělal jsem pro vyléčení kolena všechno možné, abych tu mohl hrát, ale bohužel to chce více času. Turnaj mi bude chybět, ale musím se soustředit na uzdravení," prohlásil 22. hráč světa, který před sedmi lety na Rogers Cupu jako teenager šokoval skalpem Rafaela Nadala a postupem až do semifinále.

07:55 – Kazach Alexander Bublik (26) znovu bavil. Ve Washingtonu ve čtyřhře s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem předvedl v šestém gamu druhé sady několik parádních úderů a výrazně pomohl k brejku. Zápas ale nakonec vyhráli američtí soupeři Mackenzie McDonald a Ben Shelton.

07:35 – Druhý den na turnaji ATP 500 ve Washingtonu přinesl překvapení na úkor Poláka Huberta Hurkacze či domácího Sebastiana Kordy. Roli favorita naopak dokázali potvrdit Frances Tiafoe nebo Grigor Dimitrov. Zde jsou highlights úterního programu.

07:10 – Pátý nasazený Alex de Minaur (24) na úvod turnaje ATP 250 v mexickém Los Cabos potvrdil roli favorita a tuniského outsidera a kvalifikanta Skandera Mansourího (27) porazil navzdory třem ztraceným servisům ve dvou setech 6:4, 6:4. O čtvrtfinále si Australan, který v březnu v Mexiku vyhrál turnaj ATP 500 v Acapulcu, zahraje s Argentincem Thiagem Tirantem.

07:04 – Bývalý pátý hráč světa Kevin Anderson (37) na druhém turnaji po obnovení kariéry skončil na rozdíl od Newportu už po úvodním vystoupení. Ve Washingtonu jihoafrický finalista z roku 2017 podlehl 4:6, 7:6, 1:6 Jordanu Thompsonovi (29), s nímž přitom v předchozích třech střetnutích neztratil ani set. Australan ve druhém kole narazí už počtvrté v sezoně na Francouze Adriana Mannarina (h2h 2:5).

06:59 – Emil Ruusuvurori (24) na tvrdém povrchu ve Washingtonu zdolal 6:7, 6:4, 6:2 Japonce Jošihita Nišioku (27), vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4:0 a postoupil do třetího kola. V něm si finský tenista zahraje na třetím ze čtyř posledních turnajů s Grigorem Dimitrovem (h2h 0:2), s nímž prohrál na antukovém Roland Garros i na trávě v Queen's Clubu.

06:53 – Hubert Hurkacz (26) skončil na turnaji ATP 500 ve Washingtonu i počtvrté už ve druhém kole. Letos čtvrtý nasazený Polák skončil po svém úvodním vystoupení po bezmála tříhodinové bitvě s domácím Michaelem Mmohem (25), kterému podlehl po nevyužití tří mečbolů při podání soupeře 3:6, 7:6, 6:7.

06:48 – Sebastian Korda (23) na čtvrtém ze šesti turnajů po tříměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí nezvládl hned své úvodní vystoupení. Na domácí půdě ve Washingtonu americký tenista s českými kořeny podlehl v prvním zápase na tvrdém povrchu od skreče ve čtvrtfinále Australian Open 7:5, 6:7, 4:6 Alexanderu Ševčenkovi (22), přestože ve třetím setu vedl 4:2, a prohrál třetí duel po sobě. Naopak soupeř si připsal premiérový skalp hráče TOP 30.

06:44 – Desátý hráč světa Frances Tiafoe (25) na domácí půdě ve Washingtonu návrat na tvrdý povrch zvládl. Druhý nasazený Američan si poradil v zápase bez jediného brejku s Aslanem Karacevem (29) a postoupil do osmifinále. V něm na něj čeká Číňan Juncheng Shang (h2h 1:0).