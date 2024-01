V plánu je start na Vueltě, prozradil cyklista Vacek. Velkým cílem je také účast na OH v Paříži

Český cyklista Mathias Vacek (21) vstoupí startem na etapovém podniku Tour Down Under do nové silniční sezony, své druhé kompletní ve worldtourové stáji Lidl-Trek. V Austrálii chce ukázat, jak dobře je připravený na sezonu, v níž ho čeká premiéra na jedné z Grand Tours. Jak uvedl v rozhovoru poskytnutém agenturou Sportegy, která ho zastupuje, měl by se představit v srpnu na Vueltě. Zároveň touží i po startu na olympijských hrách v Paříži.

Velký talent české cyklistiky má za sebou náročný rok, v němž závodil od ledna do října. I letos bude mít nabitý program s několika vrcholy. Prvními budou jarní klasiky. "V plánu také je, že budu startovat na Vueltě," prozradil Vacek, jenž dosud žádný ze tří největších etapových závodů neokusil. "A doufám, že předtím se nominuju na olympiádu, to je pro mě letos také velký cíl," doplnil.

S týmem se už týden připravuje na podnik, který začne v noci na úterý SEČ. "Už jsem věděl, jak se na to mám připravit a nijak mě to nestresuje, i mi to vyhovuje, že začnu už v lednu," řekl Vacek. Austrálii si úřadující domácí šampion v silničním závodě oblíbil. I díky dosud životnímu úspěchu v podobě stříbra v hromadném závodě jezdců do 23 let předloni na mistrovství světa ve Wollongongu.

"Mám na Austrálii výborné vzpomínky. Snad to teď taky půjde dobře, abych si je nezkazil," uvedl. "Ale není to jen o tom, že člověk závodí a dělá svoji práci. Kolikrát za život se kouknete do Austrálie? Chci poznat i nové prostředí, trochu se kouknout po okolí, na klokany, koaly. Je to také o tom mít nějaké zážitky mimo kolo," doplnil Vacek.

V Austrálii ale bude hlavně v roli závodníka. "Jde o těžký závod, protože Australané mají léto a sezonu v plném proudu, takže jsou už docela rozježdění. I Evropané mají dobré přípravy třeba ve Španělsku, ale Australané mají v lednu závodní rytmus. Bude to určitě trochu vyhrocené," řekl.

Příprava na sezonu s bratrem

K tomu je potřeba přičíst i teplé podnebí a profilově náročnější etapy. "Proto myslím, že to budou tvrdé a rychlé závody. Etapy budou rovinaté i zvlněné. Čekají nás i trochu delší kopce, takže to bude celkově hodně pestré. Věřím, že ve zvlněných etapách budu mít šanci ukázat, co snad ve mně je. Měl bych být v dobré kondici, snad se povede nějaký pěkný výsledek," přál si Vacek.

Přípravu na sezonu zahájil už v listopadu, tradičně se starším bratrem Karlem. "Děláme to tak už třetí rok, vyhovuje nám to. Je to dobré, když máte takhle na trénink parťáka, zvlášť na začátku sezony, kdy člověk musí najíždět objem a jezdit dlouhé tréninky bez intervalů. Je výborné, když k sobě někoho máte," pochvaloval si Vacek.

Po návratu z Austrálie pojede Kolem Algarve v Portugalsku, Opening Weekend v Belgii, Strade Bianche a klasiky až do Paříž-Roubaix. "Vrcholem bude to, že bych měl být lídr na nějaké menší klasice a samozřejmě zkusím zabojovat i o top umístění v monumentech jako jsou Flandry nebo Roubaix. A samozřejmě chci pomoct týmu," dodal Vacek, jenž počítá i se startem na domácím šampionátu v Jevíčku.