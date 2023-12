Vítězný vstup do sezony. Djokovič při debutu v United Cupu dvakrát pomohl k výhře nad Čínou

Novak Djokovič (36) má za sebou úspěšný vstup do sezony a zároveň vítěznou premiéru v United Cupu, v australském Perthu pomohl dvěma body k výhře Srbska nad Čínou. První hráč světa nejprve přehrál 6:3, 6:2 Zhizhen Zhanga (27) a jen pár minut před příchodem Nového roku společně s Olgou Danilovičovou vybojovali proti Číňanům vítězný bod ve smíšené čtyřhře. První výhru v soutěži zaznamenali také Kanaďané a Američané.

Novak Djokovič loni ovládl tři grandslamy či Turnaj mistrů a sezonu zakončil jako světová jednička. A pouhých pět týdnů od porážky ve finále Davis Cupu s Italem Jannikem Sinnerem, proti kterému nevyužil tři mečboly, již zahájil sezonu 2024.

Šestatřicetiletý Srb si odbyl vítěznou premiéru v United Cupu. V Perthu v rámci skupiny E nedal šanci nejlepšímu tenistovi čínské historie Zhizhen Zhangovi. O devět let mladšímu soupeři nenabídl jediný brejkbol a po hodině a čtvrt zvítězil 6:3, 6:2.

"Na začátku to trochu drhlo. Pět nebo šest gamů se mi nedařilo dostat do rytmu, ale to je normální. Když přes měsíc nehrajete oficiální zápas, tak chvíli trvá, než se motory rozjedou. Navíc on dobře podával. Ale i můj servis byl skvělý, kdykoliv jsem se potřeboval dostat z problémů, našel jsem dobré podání," komentoval Djokovič, který upravil svou bilanci v úvodních zápasech sezony na 17:1.

"Je skvělé být zpátky v Perthu. Za pár hodin je Nový rok, takže si vážím toho, že Silvestr slavíte tady s námi na kurtu," děkoval fanouškům za podporu Djokovič, který se v Perthu představil poprvé od roku 2013, kdy pomohl k triumfu Srbů v tehdejším Hopman Cupu.

"Je to už 10 let, co jsem byl v Perthu naposledy. Tahle arena je rozhodně jednou z nejkrásnějších, ve kterém jsem hrál. Uvnitř i zvenku. Austrálie je mým šťastným místem, v Melbourne jsem získal nejvíce grandslamů a rád se sem vracím. A Perth mi chyběl také," dodal vítěz rekordních 24 grandslamů, jenž poslal Srbsko do vedení 1:0.

Také druhá dvouhra skončila podle papírových předpokladů. Světová patnáctka Qinwen Zheng přehrála 6:4, 6:2 Olgu Danilovičovou a vyrovnala na 1:1.

Všichni aktéři singlů podle očekávání nastoupil i do rozhodující čtyřhry, která divákům nabídla třísetový souboj. Djokovič s Danilovičovou vyhráli první set, oklepali se z nepovedené druhé sady, v super tie-breaku získali od stavu 3:3 šest ze sedmi bodů a náskok už nepustili.

Boje ve skupině E odstartovaly v sobotu, kdy Číňané přehrály 3:0 české tenisty Markétu Vondroušovou a Jiřího Lehečku. Ti se Srbskem utkají v úterý 2. ledna a už nyní mají jistotu, že mohou postoupit maximálně jako jeden z nejlepších týmů na druhém místě a to ještě za předpokladu, že Srby porazí 3:0 na zápasy.

Nedělní výsledky:

Kanada – Chile 2:1

Kanadští tenisté i bez Félixe Augera-Aliassimea vstoupili do United Cupu výhrou 2:1 nad Chilany. O body se postarala především Leylah Fernandezová, jež přehrála 6:2, 6:3 Danielu Seguelovou a společně se Stevenem Diezem pak zdolali 7:5, 4:6, 10:8 dvojici Seguelová a Marcelo Barrios.

USA – Velká Británie 2:1

Nečekaně se na vítězství nadřeli Američané proti Velké Británii. Sedmadvacetiletá Katie Boulterová si totiž vyšlápla po setech 5:7, 6:4, 6:4 na světovou pětku Jessicu Pegulaovou a připsala si teprve třetí skalp hráčky TOP 10 a premiérový členky TOP 5.

Britové, kteří už v pátek porazili domácí Austrálii, si ale postup do čtvrtfinále nezajistili. Taylor Fritz nejprve porazil Camerona Norrieho a v mixu s Pegulaovou pak obrat dokonali po vydřené výhře 1:6, 7:6, 10:7 nad dvojicí Boulterová a Neal Skupski.

Čína – Srbsko 1:2

Pořadí skupin