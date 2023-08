Z kotle: Štetinova paráda na vlastní oči a bouřlivá postupová atmosféra v Trnavě

Co by byl fotbal bez těch, kdo na tribunách týden co týden hlasitě podporují klub svého srdce? Mezi ty nejoddanější do kotle se vydává Vojtěch "Bráník" Dvořák, který se naposledy ve spolupráci s Livesport Zprávami vydal na souboj Trnavy s Lechem Poznaň.

Těžko šlo vybrat zápas s lepší atmosférou. Trnava v Poznani padla 1:2 a v odvetě potřebovala veškerou pomoc svých fanoušků. Hnal ji plný stadion Antona Malatinského, kotel Spartaku burácel, ale ani fanoušci Lechu se nenechali zahabnit.

Fotbalový cestovatel s přezdívkou Bráník o sobě říká, že je "fanoušek fanoušků", evidentně má ale expertní oko i na hráče. Když před zápasem na Livesportu projížděl sestavy obou celků, zaujal ho stoper Lukáš Štetina, který prošel i pražskou Spartou či Duklou, a šikovný ghanský záložník Kelvin Ofori. Druhý jmenovaný otevřel skóre zápasu, slovenský obránce v závěru neuvěřitelnými nůžkami dával na 3:1 a rozhodl o postupu. Jeho gól obletěl internet a vy si ho teď můžete vychutnat ještě jednou, pohledem přímo z tribun - včetně bouřlivých reakcí fanoušků Spartaku.

Jaká je atmosféra na moderním trnavském stadionu, jak reagovali místní fanoušci, ale i jak vypadá fanshop nebo parkování pod arénou, to všechno zjistíte ve videu.