Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Neymar? Příběh (ne)naplněného potenciálu a pořád trochu děcko

Neymar je další v řadě hvězd, co prchly do Saúdské Arábie

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic's. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Neymar je další světovou hvězdou mířící na Blízký východ. Saúdskoarabský Al-Hilal za něj zaplatí Paris Saint-Germain 90 milionů eur a troufám si tvrdit, že se v Paříži po podpisu smlouvy bouchalo šampaňské.

Brazilský útočník byl na kordy jak s vedením, tak s fanoušky, vcelku sveřepě se tvářil, že rozhodně hodlá vysedět svůj nebeský kontrakt a z posterboye celého projektu se pomalinku měnil v žábu na prameni.

V Saúdské Arábii si vydělá 320 milionů eur za dva roky, což jsou pro evropský fotbal naprosto šílené částky. Na místní poměry je ale až "trapně" třetí za Benzemou a samozřejmě Ronaldem. Fakt, že v desítce nejlépe placených fotbalistů světa jsou jen dva hráči mimo Saudskou Arábii (Ano, Messi a Mbappé), tak nějak ukazuje, jak moc jsou místní hráči přepláceni. A jak strašně rychle do toho Saúdové šlapou!

Možná ještě jasnější úhel pohledu je ten, že Jordan Henderson je teď osmým nejlépe placeným fotbalistou planety, přitom loni byl osmým nejlépe placeným fotbalistou Liverpoolu. Ale tento odstavec měl původně sloužit k tomu, abych vypíchl, že Neymar přinese do pokladny 90 milionů eur, PSG ušetří dalších 80 na platu za následující dva roky a to se šušká o klauzuli, kterou mohl Neymar aktivovat sám a prodloužit o další dva až do 2027. Win-Win pro všechny.

Sportovní výzva?

V Paris Saint-Germain se podle mého nevztekají. Neymara pro svůj projekt vytěžili velmi solidně a přiznejme si, asi bychom se bavili s jinou úctou, kdyby byl povětšinou zdravý. Což rozhodně nebylo pravidlem a ve 31 letech je vcelku naivní očekávat, že se to bude lepšit. Podle Transfermarkt chyběl v posledních 3 sezónách 139, 108 a 95 dní. To je enormní počet zápasů, v nichž svému týmu nemohl pomoci.

"Chci zde psát novou sportovní historii," vysvětloval důvod svého přestupu, a já se trochu zakuckal smíchy, když jsem na následujících řádcích četl jeho požadavky: Neymar si od Al-Hilal vyžádal panství o 25 pokojích s bazénem a saunou, 8 pracovníků, co se budou starat o úklid, devět aut a všechny placené výlohy na cestování, hotely a restaurace.

Úplně cítím, že ten titul v jejich lize je opravdová výzva!

Legenda zůstává

Vcelku na rovinu se přiznám, že od MS 2018, kde Neymar simuloval ne za hranou, ale za třemi hranami mé středoevropské tolerance, už mě spíše nebavil, ale pojďme si připomenout jeho nejlepší léta. V roce 2014 vedl svou Brazílii na domácím MS a jen dementní zákrok kolumbijského obránce (a tím způsobený Neymarův zlomený obratel) možná zabránili Kanárkům v tom vysněném titulu na vlastním hřišti. I ten Ježíš nad Riem tenkrát plakal!

Vynahradil si to o dva roky později, opět na domácí půdě, když proměnil rozhodující penaltu a získal pro Brazílii Olympijské zlato.

Do roku 2017 byl součástí MSN, možná nejlepšího útoku historie, kdy s Messim a Suarézem drtili soupeře šílenými příděly. V sezóně 2014/15 tato trojice společně nastřílela 122 gólů a ne, není to překlep! Ovšem tituly z toho byly jen dva a vítězství v Lize mistrů jenom jedno. (Optikou Realu, optikou nás smrtelníků je to samozřejmě fantastické.)

Snad nezapadnu do bahna patosu a fotbalových klišé, ale v těchto letech Neymar bavil, rozesmával a doslova rozdával fotbalové štěstí. Jak si jednou vyhodnotí odchod do PSG, protože prý nechtěl být stále ve stínu Messiho, to se zeptejte jeho. Na druhou stranu je stále nejdražším hráčem fotbalové historie! A i jeho pařížskou anabázi bychom hodnotili jinak, kdyby v roce 2020 vyhráli Ligu mistrů. A že ve finále nebyli horším týmem!

Kdo je Neymar?

Zatímco dříve byl věčně rozchechtaný, i proto jej svět miloval, postupem času přešel spíše k takovému trpkému úšklebku. Na Netflixu je velmi zajímavý několikadílný dokument, který možná nejlépe ukazuje, kdo vlastně je.

Stále trochu děcko, velmi rád obklopen svými kumpány a v neposlední řadě středobod agentury svého otce, který kolem syna vybudoval 200člennou firmu, co se o něj stará… Ale co je zároveň Neymar všechny živí. Pro tuto společnost je jeho poslední přestup bezesporu naprostá paráda.

Jako Best?

Mám hodně rád tuhle historku, která se vypráví o Georgovi Bestovi. Pikolík v luxusním hotelu vezl na pokoj jejich nejdražší šampaňské, když tu zjistil, že za dveřmi je společně s vnadnou slečnou i George Best, legendární útočník United, kterému díky jeho hvězdné aureole přezdívali "Pátý člen Beatles".

Pikolík byl zároveň poctivý fotbalový fanatik, a tak mu nedalo se nezeptat na Bestovu rozhodně hvězdnou, ale také jednoznačně nedotaženou kariéru.

"Georgi, co se pokazilo?" ("What went wrong" v originále.)

Best si jej podezíravě změřil pohledem, pousmál se a odpověděl. "Sedím v nejlepším londýnském hotelu, vedle mě je Miss Anglie a pijeme nejlepší šampaňské ve městě. Jak to myslíš, CO SE POKAZILO?"

Neymarovu kariéru můžeme vnímat podobnou optikou.

K tématu Neymara a Saúdské Arábie si přečtěte také:

Neymarův příběh: Jak se dědic Pelého a korunní princ Brazílie nikdy nestal králem

Český insider v Saúdské Arábii: Hvězdy pravou tvář země nepoznají. Ronaldův gól slavili i poražení

Kde Saudi Pro League sledovat v Česku?