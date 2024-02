Chtělo to o jednu chybu méně. O tu poslední, co jsem nedala, litovala Davidová

Do závodu vyrážela s oblíbeným číslem 3, kvůli třem minutým terčům ale Markéta Davidová (27) dokončila vytrvalostní závod na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě jako dvacátá. V rozhovoru s novináři biatlonistka litovala hlavně chyby na poslední položce. I přes náročný program je ale připravená naskočit případně do čtvrteční štafety dvojic.

"Chtělo to o jednu chybu méně. O tu poslední, co jsem nedala," řekla Davidová, která by bez jedné trestné minuty navíc mohla být jedenáctá. Po odjezdu ze střelnice nespokojeně zakroutila hlavou. "Chtělo tam trochu víc trpělivosti na spoušti, nebo ji odložit. Prostě jsem to nevyhodnotila dobře," doplnila mistryně světa z roku 2021.

Sedmadvacetiletá reprezentantka z Janova nad Nisou zahájila závod před necelými dvaceti tisíci fanoušky ve Vysočina Areně bezchybnou položkou vleže. Na dalších třech zastávkách ale vždy jednou minula. "Jedničky nejsou špatné, ale v dlouhém závodě je to moc. Zvláště když tu asi dvacet lidí střílí nuly. To je potom těžké," doplnila Davidová.

Těšilo ji, že si do patnáctikilometrového závodu dobře rozvrhla síly. Měla 11. běžecký čas. "Po prvním kole jsem z toho měla trochu strach, ale pak jsem se spíš rozjížděla, takže to bylo dobré," uvedla.

Kvůli tomu, že vstupovala do závodu s číslem 3, musela na konečné umístění v cíli dlouho čekat. Figurovala na 21. místě, po diskvalifikaci Estonky Tuuli Tomingasové se ale o příčku posunula. "Trojka je mé šťastné číslo, takže s tím jsem byla spokojená. Jinak ale startovat takhle zepředu moc ráda nemám," podotkla Davidová.

Má jistotu, že bude také v nedělním závodě s hromadným startem. O den dříve ji ještě čeká štafeta žen, ve čtvrtek se může také zapojit do smíšené štafety dvojic. O nominaci rozhodnou trenéři ve středu. "Jsme na to všechny připravené. Někdo to jet musí, ale necháme to na trenérech. Nedá se říct, že bych tu disciplínu měla nějak zásadně ráda, ale už jsem si říkala, že bych se tím mohla někdy poprat," dodala Davidová.