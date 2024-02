Jislová po 12. místě chválila atmosféru: Jeden z nejsilnějších biatlonových zážitků

Za jeden z nejsilnějších biatlonových zážitků označila Jessica Jislová (29) 12. místo ve vytrvalostním závodě na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Poté, co minula na střelnici jediný terč, si vychutnala bouřlivý dojezd do cíle. Zaznamenala nejlepší výsledek na světových šampionátech a při rozhovoru s novináři ji tvář zdobily i speciální třpytky.

"Myslím, že se to určitě řadí k jedněm z nejsilnějších zážitků, které v biatlonu mám," řekla Jislová. "Jsem za to fakt strašně ráda. Už jsem z toho byla taková vydeptaná, co jsem tady předváděla a dnes se sešlo úplně všechno. Střelba byla až na tu jednu nervózní ránu fajn a chtěla bych pochválit i lyže. Na to, že jsem jela celou dobu úplně sama, myslím, že i běžecký čas nepatřil úplně k nejhorším," podotkla.

Devětadvacetiletá závodnice z Jablonce nad Nisou byla původně třináctá, později se ale o příčku posunula po diskvalifikaci Estonky Tuuli Tomingasové. Před bouřící tribunou zvedla radostí ruce a užívala si aplaus. "Takových příležitostí moc není, takže proč si to pořádně neužít," uvedla se třpytkami na tváři. "Měla jsem je už na stíhačku. Prostě jsem si řekla, že když se mi tady nedaří a furt prší, tak jsem se to snažila alespoň trochu rozjasnit," vysvětlila.

Na střelnici chybovala jednou, při první stojce. "Nejsem si úplně jistá, kde skončila. Ten škubanec byl ale tak velký, že si myslím, že to nebyla nějaká úplně těsná rána. Opravdu musím říct, že to bylo jen z nervozity," řekla Jislová.

V závěru využila podporu diváků, kteří jí dodali do finiše nové síly. "Poslední kolo jsem za ně byla ráda, hlavně v těžkých kopcích. Fakt mi pomáhají v tom, že můžu úplně vypnout hlavu, neslyším to, že už prostě nemůžu a jen se snažím hnát každý krok dopředu. Je to tady před těmi fanoušky skvělé,“ chválila Jislová. Na tribunách ji podpořili i sestra a dva synovci. "Jakmile tu skončíme, tak se poběžím s nimi potulit," usmála se.

Nyní ji čeká minimálně den volna. Nejdříve by mohla startovat ve čtvrtek v závodě smíšených dvojic. Jinak by se vrátila na trať až v sobotu v ženské štafetě. "Budu si to muset s odstupem rozmyslet. Myslím si, že je tady dalších pár adeptek, které by mohly moc hezky reprezentovat, takže si to nějak s trenéry vyřešíme. Samozřejmě závodím ráda a ráda jezdím štafety, na druhou stranu byl teď program dost náročný, takže i ty dny volna by bodly. Uvidíme, jak se to dohodne," dodala Jislová.