Odermatt vyhrál super-G v Bormiu téměř o sekundu, druhý skončil Haaser. Zabystřan nebodoval

Švýcarský lyžař Marco Odermatt (26) vyhrál téměř o sekundu superobří slalom v Bormiu a upevnil si vedení v průběžném pořadí Světového poháru, kam ho vynesla druhá příčka ze čtvrtečního sjezdu. Český reprezentant Jan Zabystřan (25) obsadil s čtyřvteřinovým odstupem 39. místo, na bodovanou 30 ztratil 85 setin.

Druhý skončil Rakušan Raphael Haaser, který dosud jediné umístění na stupních vítězů v SP vybojoval v téže disciplíně na den přesně před dvěma lety rovněž v Bormiu. I předloni dojel v tomto italském středisku druhý. Třetí pozici obsadil Nor Aleksander Aamodt Kilde, vítěz předchozího super-G ve Val Gardeně Vincent Kriechmayr z Rakouska na něj ztratil 14 setin sekundy a byl čtvrtý. Nečekaný vítěz čtvrtečního sjezdu Francouz Cyprien Sarrazin jízdu nedokončil.

Odermatt si připsal 28. prvenství v SP a čtvrté v sezoně po třech vyhraných obřích slalomech. V super-G se dostal na pódium po 11. za sebou. V čele SP má náskok 172 bodů před Rakušanem Marcem Schwarzem, který po pádu ve čtvrtečním sjezdu musel na operaci kolena a sezona pro něj skončila.

Švýcar naopak zajel téměř bezchybně. "Bylo to další perfektní super-G, vyšlo mi od začátku až do konce. Pohlídal jsem si to na důležitých místech a dařilo se mi plynule navazovat oblouky," řekl Odermatt v televizním rozhovoru.

Pro Itala Christofa Innerhofera musel po pádu přiletět na sjezdovku Stelvio vrtulník. 39letý lyžař měl krev v obličeji, podle agentury DPA si pravděpodobně poranil i koleno.

