Získá Messi po Zlatém míči triumf také v anketě FIFA? V nominaci jsou i Mbappé a Haaland

Obhájce Lionel Messi (36), Kylian Mbappé (24) a Erling Haaland (23) jsou v užší nominaci na nejlepšího fotbalistu světa v anketě mezinárodní federace FIFA. Stejná trojice se sešla i ve finále Zlatého míče, který v říjnu poosmé získal Messi.

Rovněž anketu FIFA, která od roku 2016 nese název The Best, může Messi ovládnout poosmé a vylepšit vlastní rekordní bilanci. Naposledy ji vyhrál v únoru, federace tehdy zohlednila výkony od léta 2021 až do loňského podzimního světového šampionátu v Kataru, na kterém Argentinci triumfovali.

Společně s hvězdným fotbalistou Interu Miami jsou v užší nominaci jeho bývalý francouzský spoluhráč z Paris SG Mbappé a Nor Haaland z Manchesteru City. Tento anglický klub, který v minulé sezoně dosáhl na tituly v Lize mistrů, v Premier League i na FA Cup, měl v širší dvanáctičlenné nominaci ještě dalších pět zástupců.

Mezi ženami se rozhodne mezi trojicí, kterou tvoří španělské mistryně světa Aitana Bonmatíová, Jenni Hermosová a Linda Caicedová z Kolumbie.

FIFA zohlednila výkony od 19. prosince 2022, tedy po skončení mistrovství světa v Kataru, do 20. srpna. V anketě volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. Galavečer se slavnostním vyhlášením se uskuteční 15. ledna v Londýně.