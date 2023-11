Král MLS? Argentinec, ale ne Messi. Odehrál méně zápasů, jinak by tu byl on, řekl Acosta

Nejlepším fotbalistou MLS byl vyhlášen záložník Luciano Acosta (29) z Cincinnati. Argentinec letos pomohl svému týmu k vítězství v základní části a se 17 brankami a 14 asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem sezony.

Při ocenění titulem MVP Acosta připomněl svého slavného krajana Lionela Messiho, jenž v průběhu sezony přišel do Interu Miami. "Odehrál mnohem méně zápasů, jinak by tu seděl on," uvedl rodák z Buenos Aires.

Acosta drobnější postavou či číslem 10 na dresu připomíná argentinské legendy Diega Maradonu a Messiho, v jejichž stylu vstřelil v září po sólu z vlastní poloviny hřiště branku Charlotte, která byla v MLS vyhlášena gólem roku.