Messi je poosmé králem fotbalového světa, Haalandovi na Zlatý míč nestačilo ani 56 gólů

Jak pravil Pep Guardiola (52): "Zlatý míč měl být rozdělen na dvě části, jednu pro Messiho a druhou pro další hráče." Slova trenérského génia nabrala v pondělí večer na významu, neboť legendární Leo (36) získal už poosmé prestižní ocenění pro nejlepšího fotbalistu planety. Anketa magazínu France Football, ve které hlasuje mezinárodní panel sportovních novinářů, postavila šéfa argentinských mistrů světa i před 56 soutěžních branek Erlinga Haalanda (23) či nejlepšího střelce katarského turnaje Kyliana Mbappého (24).

"Messiho nejhorší sezona je jako nejlepší sezona ostatních," uvedl před pár dny trenér Manchesteru City Guardiola, jenž argentinskou hvězdu vedl v Barceloně v letech 2008 až 2012.

Dle španělského kouče by si však Zlatý míč zasloužil i jeho aktuální svěřenec Haaland. "Líbilo by se mi, kdyby vyhrál Haaland, protože nám pomohl dosáhnout všech úspěchů. Měl by ho dostat, protože jsme vybojovali treble a on dal milion gólů," uvedl Španěl a vzápětí dodal: "Ale Messi získal zlato na mistrovství světa."

A podobně uvažovali i hlasující. Messi zkrátka vrátil Argentině po dlouhých 36 letech zlato z MS, což z něj i přes fenomenální střelecké běsnění Haalanda učinilo poosmé krále fotbalového světa. Rodák z Rosaria se na trůn vrátil po dvou letech, před rokem ve třicítce nominovaných poprvé od roku 2005 chyběl.

Vedle Nora, který v srpnu ovládl anketu UEFA o nejlepšího fotbalistu Evropy, byl Messiho konkurentem i Mbappé z PSG. Toho však Argentinec předčil právě ve finále loňského světového šampionátu.

"Nedovedl jsem si představit takovou kariéru a vše, čeho jsem dosáhl. Měl jsem to štěstí, že jsem hrál za nejlepší tým na světě a v historii. Je pěkné vyhrávat individuální trofeje. Je úžasné, že jsem vyhrál Copu América a pak i mistrovství světa. Všechny Zlaté míče jsou speciální z různých důvodů," uvedl Messi v projevu.

Zavzpomínal také na legendárního krajana Diega Maradonu, který by v pondělí oslavil 63. narozeniny. Dvojnásobný světový šampion zemřel před třemi lety. "Neexistuje lepší místo k popřání narozenin před tolika lidmi, kteří milují fotbal tak, jak by to on sám chtěl. Ať už jsi kdekoli, Diego, všechno nejlepší! Tohle (Zlatý míč) je i pro tebe," prohlásil bývalý hráč Barcelony, k němuž se poté na pódiu přidali jeho tři synové.

Messi vyvedl na slavnostní ceremoniál rodinu. AFP

Od loňska se Zlatý míč vyhlašuje za sezonu a nikoli za kalendářní rok. Rekordman ankety Messi vedle zmiňovaného úspěchu s Albiceleste obhájil s Paris Saint Germain francouzský titul. V létě pak odešel do Interu Miami a stal se okamžitě hlavním tahákem zámořské Major League Soccer.

Poprvé od roku 2003 se do třicetičlenné nominace nevešel pětinásobný vítěz ankety Cristiano Ronaldo. Loňský vítěz Karim Benzema, který v červnu přestoupil z Realu Madrid do saúdskoarabského Al Ittihádu, obsadil 16. místo.

Uspěli i Haaland a Martínez

Nejlepší fotbalistkou roku byla vyhlášena španělská záložnice a světová šampionka Aitana Bontamíová, jejíž jméno oznámila světová tenisová jednička a grandslamový rekordman Novak Djokovič. Bontamíová navázala na svou krajanku a klubovou i reprezentační spoluhráčku Alexii Putellasovou, která vyhrála minulé dva ročníky. Kvůli dlouhému zranění se tentokrát nevešla ani do finální nominace.

Pro Haalanda může být útěchou, že získal trofej Gerda Müllera pro nejlepšího útočníka. Trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let obdržel anglický záložník Realu Madrid Jude Bellingham, který v minulé sezoně působil v Dortmundu.

Držitelem trofeje Lva Jašina pro nejlepšího brankáře se stal argentinský mistr světa Emiliano Martínez z Aston Villy. Při oznámení jeho jména se ozval pískot, který se opakoval i během Martínezova proslovu. Neukázněné diváky musel napomenout moderátor večera a bývalý kanonýr Didier Drogba.

Ocenění pro nejlepší klub připadlo druhý rok po sobě Manchesteru City. Svěřenci Pepa Guardioly v uplynulém ročníku oslavili zisk treble za vítězství v Premier League, Anglickém poháru a Lize mistrů, kterou ovládli premiérově.