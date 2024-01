Staněk a Juška byli druzí na mítinku Czech Indoor Gala, druhá skončila také Švábíková

Čeští rekordmani koulaři Tomáš Staněk (32) a dálkař Radek Juška (30) obsadili druhá místa na atletickém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě.

Staněk výkonem 21,33 metru ze třetí série sahal po vítězství, závěrečným pokusem ho však o pět centimetrů překonal Američan Roger Steen. Byl poslední, kdo mohl domácího favorita z vedoucí pozice sesadit. "Štve mě to. Vyhrát bych tu chtěl moc, to se bohužel nepovedlo. Ale od toho jsou ty poslední pokusy. Já tu odpověď už nenašel," řekl Staněk. Těšil ho skalp hvězdného Novozélanďana Toma Walshe, bývalý mistr světa skončil třetí výkonem 21,17.

Juška skočil 803 cm a nestačil jen na olympijského vítěze a úřadujícího světového šampiona Řeka Miltiadise Tentoglua, který ho porazil o šest centimetrů. "Nejlepší sezonní výkon potěší. Je to první osmimetrový pokus v hale od roku 2016. O to víc to je motivující," řekl. Šestý pokus už neskákal, protože si při dopadu pátého krvavě zranil pravou nohu.

Druhá skončila stejně jako loni i tyčkařka Amálie Švábíková, která překonala laťku ve výšce 463 cm. Znovu ji porazila Slovinka Tina Šutejová, jež skočila o deset centimetrů výš. "Dneska chyběl asi dobrý rozběh, prala jsem se tam s technikou. Tina mě opět převálcovala. Uvidím, kdy se to povede a třeba se mi podaří ji přeskočit," uvedla Švábíková.

Ostravské vystoupení by jí mohlo pomoci v boji o účast na halovém mistrovství světa v Glasgow. V žebříčku je zatím na hraně dvanácti účastnic, z nichž už osm splnilo ostrý limit 480 centimetrů. "Nesnažím se na to nějak fixovat, že bych po každém závodě hlídala tabulku, ale jednou za čas se na to samozřejmě podívám. Sleduji, jak holky skáčou a jak se to v žebříčku posouvá, ale teď se to nějak výrazně zřejmě nezmění," řekla.

Vondrová třetí, Müller vítězem

Nizozemská mistryně světa ve čtvrtkařské štafetě Lieke Klaverová zaběhla nejrychlejší světový čas na 400 metrů této halové sezony 50,54. Lada Vondrová byla třetí za 52,05. Litovala, že před sebe pustila Norku Henriette Jägerovou. "Udělala jsem to naprosto blbě. Nechala jsem se předběhnout, musela jsem zastavit a byl konec. Měla jsem běžet s ní. Čekala jsem, že do mě půjde a zůstane trochu vedle. Ale strhla mě, šla do jedničky, neměla jsem sílu se tam vrátit," popisovala Vondrová.

Se svým časem byla vzhledem k okolnostem spokojená. Minulý týden měla tři dny horečku a navíc musela vstřebat úmrtí svého bývalého trenéra Jaroslava Jóna. "I když to tak nevypadá, jsem na tyhle věci docela citlivka. Celé to opuštění pana Jóna bylo docela bolavé a zasáhlo mě to hodně, protože to byl takový můj náhradní pardubický táta," svěřila se Vondrová.

Vítězem mužského běhu na 400 metrů se stal Vít Müller časem 46,26. "Je to pro mě obrovské překvapení," radoval se. Vyhrál první běh a zůstal jen čtyři setiny za svým osobním rekordem. "To je senzace," dodal překážkář, který má halovou sezonu jako doplněk. Matěj Krsek byl třetí výkonem 46,45.

Nemistrovskou dvoustovku ovládl jednadvacetiletý Eduard Kubelík a časem 20,66 se posunul na druhé místo české historie. Rekord Pavla Masláka má hodnotu 20,52.