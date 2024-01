Pistorius byl na podmínku propuštěn z vězení, na svobodu se dostal po téměř 11 letech

Šestinásobný paralympijský vítěz Oscar Pistorius (37) opustil na podmínku vězení, kde si od roku 2014 odpykával třináctiletý trest za vraždu přítelkyně. O jeho propuštění bez dalších podrobností informovala vězeňská služba Jihoafrické republiky. Očekává se, že Pistorius bude žít v domě svého strýce, kde bydlel i v době procesu.

Pistorius se na svobodu dostal téměř 11 let poté, co na Valentýna 2013 zabil doma Reevu Steenkampovou. Údajně v domnění, že jde o zloděje, vystřelil několikrát přes dveře koupelny. Původně byl v roce 2014 odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

S první žádostí o podmínečné propuštění vloni v březnu Pistorius neuspěl. Kvůli chybně určenému datu, kdy si začal trest odpykávat, soud jeho žádost zamítl se zdůvodněním, že nestrávil ve vězení minimální požadovanou dobu. Po přezkoumání případu byla jeho druhá žádost o podmínku v listopadu schválena.

Dalších pět let nyní bude Pistorius pod dohledem probačního úřadu a nebude smět opustit oblast Pretorie. Dál bude muset navštěvovat program na zvládání vzteku a další program věnující se boji proti násilí na ženách. Navíc se bude muset zapojit do veřejně prospěšných prací.