Čtvrtkaři Krsek a Vondrová si na atletickém HMS zajistili postup do semifinále

Čtvrtkaři Krsek a Vondrová si na atletickém HMS zajistili postup do semifinále

České jedničky v běhu na 400 metrů Matěj Krsek (23) a Lada Vondrová (24) jsou na atletickém halovém mistrovství světa v semifinále. Krsek vyhrál v Glasgow svůj rozběh a jeho čas 46,07 sekundy byl v této fázi nejrychlejší vůbec. Vondrová na jednu ze dvou přímých postupových příček ve svém závodě nedosáhla, ale výkon 51,94 jí s přehledem stačil. Naopak vypadli Tereza Petržilková a Michal Desenský.

Krsek byl loni pátý na halovém mistrovství Evropy, ale na světovém šampionátu pod střechou má premiéru. Osobní rekord 45,86 mu vynesl výhodnou šestou dráhu ve druhém rozběhu. Od začátku se dostal do čela a první pozici kontroloval. "Mám radost, běželo se mi skvěle a těším se na večer. Bylo to od 250 metrů takové kontrolované, takže věřím, že sil zbylo dost," řekl České televizi.

Vondrová vedle favorizované Lieke Klaverové nestačila ani na Rakušanku Susanne Goglovou-Walliovou a cílem proběhla třetí. Výkon pod hranici 52 sekund byl nejrychlejší ze čtvrtkařek, které nedosáhly na přímý postup, takže Vondrová po šesti letech poběží na HMS semifinále. "Je to samozřejmě dobrá zpráva, ale pro boj o finále je to špatný příslib, protože dostanu jedničku, nebo dvojku (dráhu)," uvedla.

V postup na čas mohla doufat i Petržilková, která v úvodním rozběhu finišovala jako třetí za 52,31. Tím zaostala o 43 setin za osobním rekordem z domácího šampionátu v Ostravě. Byl to třetí z časů nepostoupivších závodnic, které se měly do semifinále kvalifikovat čtyři, jenže ve třetím běhu se o druhou postupovou příčku dělily dokonce tři závodnice. Na čas se tak nakonec do semifinále dostaly jen dvě čtvrtkařky, Petržilkové scházelo patnáct setin.

Daleko měl k postupu do semifinále Michal Desenský, jenž se výkonem 47,48 zařadil na 15. místo. Už v rozběhu překvapivě vypadli oba Američané. Na hraně vyřazení balancoval obhájce titulu Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga. Ve svém běhu se ve finiši propadl až na čtvrté místo a výkon 47,04 byl poslední postupový o dvě tisíciny sekundy před Američanem Jacorym Pattersonem. Naopak bez problémů postoupil norský favorit Karsten Warholm (46,68).

V rozběhu vypadli oba čeští půlkaři. Osmnáctiletý Jakub Dudycha se výkonem 1:47,81 zařadil na 18. místo. Zkušenější Filip Šnejdr byl o 49 setin pomalejší a obsadil 22. příčku.

První medaile pro koulařky

Jako první si medaile na šampionátu v Glasgow rozdělily koulařky. Zlato získala Kanaďanka Sarah Mittonová, která výkonem 20,22 metru porazila o tři centimetry kometu této sezony Yemisi Ogunleyeovou z Německa. Bronzová medaile zbyla na úřadující světovou šampionku pod širým nebem Chase Jacksonovou z USA (19,67), jež loňský titul v Budapešti získala pod dívčím jménem Ealyová.

V čele soutěže pětibojařek je po třech disciplínách Finka Saga Vanninenová. Nasbírala 2883 bodů a má náskok 38 bodů před obhájkyní halového světového titulu Noor Vidtsovou z Belgie. Ta je ve zbývajících dvou disciplínách, tedy dálce a osmistovce, papírově výrazně silnější.