Hrochová si v Seville vylepšila osobní rekord v maratonu a bude startovat na OH v Paříži

Česká běžkyně Tereza Hrochová (27) splnila v Seville limit pro účast v maratonu na olympijských hrách v Paříži. V osobním rekordu 2:26:38 hodiny se zařadila na třetí místo českých historických tabulek a v týmu pro vrcholnou akci letošního roku doplnila Moiru Stewartovou (28), jež v prosinci ve Valencii vytvořila národní rekord časem 2:25:36. Lepší výkon než Hrochová, jež si v Paříži zopakuje účast z Tokia, předvedla v české historii už jen bývalá rekordmanka Eva Vrabcová Nývltová (2:26:31).

Hrochová splnila účastnický limit Světové atletiky o 12 sekund. Osobní maximum si zlepšila po takřka třech letech, a to o téměř dvě a půl minuty. V dlouhodobém českém žebříčku se posunula před Marcelu Joglovou (2:28:16) a Alenu Peterkovou (2:27:00).

"Začátek Terka maličko přepálila a i doběh už byl teplejší, než jsme čekali, ale je to tam. Stál jsem na trati, čtyřikrát jsem Terce hlásil mezičasy, takže měla přehled. V jednu chvíli to bylo s limitem nahnuté, ale Tereza je bojovnice," citoval server behej.com trenéra Vladimíra Bartůňka. "Na občerstvovačce na 40. kilometru mi jen řekla, že to prostě musí do cíle dorvat. A podařilo se," radoval se kouč.

V Seville plzeňská závodnice obsadila 19. místo při vítězství Azmery Gebruové z Etiopie (2:22:13). Mužský závod vyhrál její krajan Deresa Geleta za 2:03:26.