Mužská čtvrtkařská štafeta nedokončila rozběh na HMS, Krsek přišel o štafetový kolík

Česká štafeta na 4x400 metrů ve složení Vít Müller, Michal Desenský, Patrik Šorm a Matěj Krsek nedokončila na halovém mistrovství světa rozběh. Krsek těsně po předávce po kontaktu s Nizozemcem Ramseym Angelou přišel o kolík. Aktuální kvarteto tak v Glasgow nenaváže na páté místo z předloňského šampionátu v Bělehradě. Na finále nedosáhly ani ženy v sestavě Tereza Petržilková, Terezie Táborská, Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová.

Čtvrtkaři měli nakročeno k postupu. Müller předal jako první a vedoucí pozici udržel i Desenský, který společně s Polákem odskočil portugalské a nizozemské štafetě. Na třetím úseku se ale situace vyrovnala. Šorm sice předal jako první, ale prakticky v jedné linii se třemi soupeři. Na to doplatil Krsek, který v tlačenici u mantinelu přišel o kolík. "Holanďan mi vrazil přímo do ruky a tím mi ho vyrazil. Držel jsem ho pevně, ale trefil mě přímo loktem," popsal Krsek v České televizi kritickou situaci. Česká výprava podle informací ČT z dějiště šampionátu podala protest, ale ten jury zamítla.

Česko nebude mít zastoupení ani v ženském štafetovém finále. V rozběhu byly lepší Britky a Jamajčanky, které s výrazným náskokem obsadily první dvě pozice zajišťující přímý postup. Finišmanka Vondrová uhájila třetí příčku před silnou Polkou Justynou Šwietou-Erseticovou, ale výkon 3:28,57 na finále nestačil.

Češky skončily sedmé, od večerního boje o medaile je dělilo dvanáct setin sekundy. "Myslím, že to dopadlo i tak dobře a že jsme odvedly skvělou práci," řekla osmnáctiletá Táborská, která debutovala na velké seniorské akci. Vondrová litovala, že po semifinále individuálního závodu ani se štafetou nedosáhla na finále. "Ten čas je dobrý. Ale doufala jsem, že to štěstíčko bude na naší straně," poznamenala.

Helena Jiranová neuspěla v rozběhu na 60 metrů překážek. Doběhla šestá v čase 8,19 sekundy, který byl o desetinu horší než její letošní maximum. "Nezdálo se mi to tak špatné. Myslela jsme si, že to bude lepší tak o desetinu. Jsem letos ve formě a chtěla jsem to zde ukázat, bohužel to nevyšlo," litovala osmadvacetiletá běžkyně, která se celkově zařadila na 30. příčku.