Enge o Red Bullu: Nejdominantnější sezona za tři dekády. Max je jako super výkonný počítač

Podle závodníka Tomáše Engeho (47) byla letošní sezona formule 1 v podání týmu Red Bull nejdominantnější za poslední tři dekády. Jeho jezdec Max Verstappen (26), který si zajistil mistrovský titul už po sprintu v říjnové Grand Prix Kataru a vyhrál rekordních 19 z 22 závodů, ukázal svou výjimečnost. Jediný Čech, který v F1 startoval, si přeje, aby byl příští ročník více vyrovnaný. Očekává ale, že bude Red Bull znovu na špici.

"Můžeme říct, že jsme letos viděli asi nejdominantnější sezonu za poslední dvě, tři dekády. Vybavuji si souboje Ayrtona Senny a Alaina Prosta, kdy měl McLaren v roce 1988 také dominantní tým a vyhrával jednu Velkou cenu za sebou. Za poslední tři dekády jsme ale neviděli tak dominantní tým jako letos Red Bull," uvedl Enge.

Verstappen neuspěl v sezoně jen třikrát: v Saúdské Arábii, Ázerbájdžánu a Singapuru. Vyhrál 17 z posledních 18 závodů a rok ukončil sedmi triumfy v řadě. Týmového kolegu a v konečném pořadí druhého Sergia Péreze nechal za sebou o 290 bodů.

"Když už Verstappen nebyl silný v kvalifikacích, tak v závodech více či méně dominoval. K tomu často zajel nejrychlejší kolo. Jeho dominance byla letos obrovská. Pérez mu sekundoval v první půlce sezony, ale ve druhé nestačil v kvalifikacích a často neprošel ani do první desítky. Tím pádem se mu ta ztráta těžko doháněla." podotkl Enge.

Red Bull vyhrál 21 z 22 závodů a v sezoně překonal 35 let starý rekord McLarenu, který získal 11. triumfů v řadě. Red Bull sérii protáhl, včetně posledního závodu loňské sezony, na 15 výher. Přerušil ji až v Singapuru Carlos Sainz z Ferrari. "V závodech byla dominance Red Bullu obrovská. I když Verstappen skončil v kvalifikaci druhý, nebo třetí, často říkal, že v závodech bude silný. A tak to i bylo," uvedl Enge.

Přestože byl jeho týmový kolega Pérez terčem kritiky a spekulovalo se i o jeho konci v Red Bullu, podle Engeho by si měl v další sezoně místo udržet. "Myslím, že ale Pérez dělá, co tým potřebuje. Dělá dobrou týmovou dvojku. To, že je mezi ním a Maxem takový rozdíl, je tím, že Max je fakt výjimečný. Jako by byl super výkonným počítačem, který neudělá jedinou chybu. Ani si nepamatuju, že by byť v tréninku boural," doplnil Enge.

Přestože by si přál, aby se závodní pole v příští sezoně vyrovnalo, očekává, že Red Bull bude znovu udávat tempo. "Po letošní sezoně má spousta týmů jako Mercedes a Ferrari o čem přemýšlet. Bude pro ně těžké Red Bull docuknout," řekl Enge. "Těžko ale něco předpovídat na příští sezonu. Všichni bychom rádi, aby o titul bojovaly třeba tři týmy, ale obávám se, že Red Bull bude mít zase jedno z nejlepších aut. Možná si budeme muset počkat na nové technické předpisy v roce 2026," dodal Enge.