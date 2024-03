Nová sezona F1: Red Bull zachránil Hornera, Ferrari má šanci, Alpine stojí nad propastí

Ve světě formule 1 se neustále něco děje a Finley Crebolder z globální redakce Livesport Zpráv přináší svůj pohled na nejdůležitější události, které rezonují paddockem těsně před startem nové sezony.

Hlavním aktuálním tématem je suverenita stáje Red Bull, která mohla být ohrožena případným koncem jejího šéfa Christiana Hornera. Co by se stalo, kdyby britský manažer svou pozici neustál a má loňský šampion Max Verstappen předpoklady svou dominanci ještě navýšit?

Red Bull se vyhýbá chaosu

Jedna z nejzajímavějších zimních přestávek poslední doby nakonec vůbec neskončila tak bouřlivě, jak mnozí očekávali. Horner dál stojí v čele stáje Red Bull, navzdory obvinění o nátlakovém a nevhodném chování vůči některému ze členů personálu. A navíc se nezdá, že by interní vyšetřování ještě vyvolalo nějakou změnu.

Jelikož není dostatek dostupných informací, nelze říci, zda se jedná o správné, nebo špatné rozhodnutí. Překvapivé ale může být vzhledem k údajnému množství a závažnosti důkazů. Jedno je ale jasné: Hornerovo setrvání zvyšuje pravděpodobnost, že vláda Red Bullu v dohledné době neskončí.

Připouštím, že jeho odchod by neudělal Maxe Verstappena ani letošní vozy Red Bullu pomalejšími, ale tým by to stálo spoustu energie, pokud jde o strukturu a stabilitu. Koneckonců Horner je kapitánem stáje od jejího vzniku v roce 2005 a vždy byl tím, kdo ji provázel rozbouřenými vodami, přebíral iniciativu při jednání s novináři, s úřady i při interních sporech, ať už to bylo mezi zaměstnanci nebo jezdci.

Jednou z jeho klíčových rolí je usměrňování svérázného šéfa vývoje Helmuta Marka. Ten má totiž pro piloty, kteří se potýkají s problémy, vždycky málo času a pochopení. Zdá se, že Marko a Horner fungují ve stáji jako "hodný a zlý policajt". Léta se jejich role vzájemně doplňují a oba udržují rovnováhu v týmu. Zda by tato rovnováha zůstala zachována i bez Hornera, je velmi nejisté. Ví se, že Marko není největším fanouškem Sergia Péreze a nebýt Hornera, nebyl by asi daleko nějaký konflikt a třeba i Mexičanův konec klidně v polovině sezony.

Dalším mužem, jehož budoucnost v Red Bullu by bez Hornera vypadala nejistě, je technický ředitel Adrian Newey. Ten má údajně ve smlouvě klauzuli, která mu umožňuje odejít, pokud odejde i šéf týmu. Ztráta muže, který je více než kdokoli jiný zodpovědný za úspěch aktuálně bezkonkurenčně nejlepší stáje, by byla kritickou. A to zvláště, kdyby odešel do Ferrari, o čemž se už spekuluje. Právě tento přestup by se mohl stát momentem, po kterém by mohla skončit doslova až hrůzovláda Red Bullu. Nyní při Hornerově setrvání je ale tento scénář mnohem méně pravděpodobný.

V žádném případě to ale zřejmě není konec celé záležitosti. Člen personálu, který Hornera obvinil, nyní zřejmě podnikne další právní kroky a předloží důkazy, které nebyly poskytnuty při interním vyšetřování. Nicméně neočekávejte, že by Red Bull jezdil méně často na špici.

Leclerc je na tahu

Pokud se někdo může připojit k Verstappenovi a Red Bullu v boji o vítězství v závodech, bude to s největší pravděpodobností Ferrari, které před Velkou cenou Bahrajnu vypadá v dobré formě.

Nevycházím z faktu, že v testech zajeli nejrychlejší čas. To už se jim v posledních letech podařilo mnohokrát a stejně nikdy nedokázali vyhrát titul. Také když se podíváme na tempo jednotlivých týmů na dlouhých tratích a vezmeme v úvahu množství paliva, tak se zdá mnohem pravděpodobnější, že Scuderia bude na jedno kolo minimálně o dvě desetiny pomalejší než úřadující šampioni. Stále však existují důvody věřit, že Ferrari bude pro své soupeře představovat přinejmenším větší hrozbu než loni.

Je totiž patrné, že novou sezonu začínají na mnohem pevnějších základech. Pokud jde o vůz, tak monopost SF-24 je z pohledu pneumatik jednodušší než jeho předchůdce na začátku roku 2023. A také Carlos Sainz i Charles Leclerc se shodují, že se s novým vozem jezdí mnohem snadněji a příjemněji.

Charles Leclerc Profimedia

Možná zatím nemá dostatečnou rychlost na to, aby mohl od začátku bojovat o vítězství, to se ale letos může změnit snadněji než loni. Důvodem není jen to, že Ferrari je jako stáj stabilnější, ale také proto, že Red Bull už nemá tolik prostoru k vylepšování.

Jakmile i Ferrari dokáže vytěžit maximum z možných povolených předpisů, dojde k tomu, že se rozdíl mezi konkurenty zase zmenší. Jen je potřeba dělat správná rozhodnutí. Novému šéfovi týmu Fredovi Vasseurovi chvíli trvalo, než se po svém nástupu v roce 2023 prosadil, jsem ale přesvědčen, že s nabytou roční zkušeností se mu podaří tým dál posouvat správným směrem.

Vasseur má dnes snazší jednu věc: Jelikož Sainz na konci sezony bude odcházet, nemusí se tolik starat o to, aby měli jezdci rovné postavení a místo toho může Leclercovi poskytnout veškerou podporu. I díky tomu by měl pilot z Monaka vyhrát několik závodů a v celkovém pořadí šampionátu obsadit aspoň druhé místo.

Konec francouzského snu?

A ještě pohled na Alpine. Tenhle tovární tým Renaultu v posledním roce hodně riskoval, snažil se totiž o to, aby se konečně stal špičkovou stájí. Změnila se celá struktura vedení a nato se začalo pracovat na zcela nové koncepci vozu pro rok 2024. Dnes se ale zdá, že risk nebyl ziskem.

V předsezonních testech byl monopost Alpine pomalý. A přestože se jezdci Esteban Ocon a Pierre Gasly snažili problémy týmu bagatelizovat, mnozí odborníci naznačují, že A524 může být dokonce nejpomalejším vozem na startovním roštu. I kdyby tomu tak nebylo, zdá se velmi nepravděpodobné, že by byly vozy dostatečně rychlé na to, aby se oba dostaly do poslední fáze kvalifikace nebo se v závodě přiblížily první desítce.

Utratit obrovské množství času a peněz ve snaze dostat se ze středu pole do popředí a místo toho skončit na úplném chvostu, by byla naprostá katastrofa. Pokud se prognózy potvrdí, vyrovná se tento tah fiasku Ferrari z období na přelomu dekády, kdy italská stáj spadla do průměru a sama zpochybnila budoucnost svého budovaného projektu.

Alpine v F1 Profimedia

Ocon i Gasly jsou ambiciózní a cenění jezdci, kteří nechtějí být v pozadí a budou mít spoustu alternativ, až jim na konci sezony vyprší smlouvy. A pokud je situace tak špatná, jak vypadá, bude těžké s nimi vyjednat prodloužení kontraktů.

Také to ale může být kritická sezona pro automobilku Renault a její přesvědčení dál podporovat projekt Alpine v F1, neboť za posledních 10 let nenastal žádný pokrok. Pokud by stáj bojovala jen o pozice na konci pole s týmy jako jsou Haas a Sauber, zřejmě by přišel čas na nové strategické rozhodnutí a soustředění na novou éru, která začne v roce 2026.

Francouzská automobilka by neměla nouzi o nápadníky, kdyby chtěla najít nový směr. Konsorcium vedené majiteli fotbalového Wrexhamu s Ryanem Reynoldsem a Robem McElhenneyem už od loňska vlastní v Alpine téměř čtvrtinový podíl a není tajemstvím, že cestu na startovní rošt stále hledá americká závodní společnost Andretti. Stručně řečeno, pokud rok 2024 dopadne pro Alpine tak špatně, jak to vypadá, mohou nastat hodně rychlé změny…