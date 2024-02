Verstappen o šéfa nepřijde. Horner zůstává v čele Red Bullu, vyšetřování podezření nepotvrdilo

Christian Horner (50) zůstane šéfem mistrovského týmu formule 1 Red Bull. Vedení stáje den před prvním tréninkem na zahajovací Grand Prix sezony v Bahrajnu uvedlo, že nezávislé vyšetřování zbavilo padesátiletého Hornera podezření z nevhodného chování k zaměstnankyni týmu.

Obvinění vůči Hornerovi se objevilo začátkem měsíce a 5. února Red Bull oznámil, že probíhá vyšetřování. "Nezávislé vyšetřování obvinění proti panu Hornerovi je skončené a Red Bull může potvrdit, že stížnost byla zamítnuta. Stěžovatel má právo na odvolání. Red Bull si je jistý, že vyšetřování bylo spravedlivé, důkladné a nestranné," uvedl tým.

Horner je šéfem Red Bullu od jeho vstupu do formule 1 v roce 2005. Pod vedením anglického manažera a bývalého závodního jezdce získala stáj díky Sebastianu Vettelovi a Maxi Verstappenovi sedm titulů mistra světa a šestkrát ovládla Pohár konstruktérů. V minulé sezoně Red Bull vyhrál až na jeden všechny závody sezony a Verstappen získal třetí titul za sebou.

Nizozemský pilot ještě před zveřejněním prohlášení Red Bullu práci svého šéfa ocenil a uvedl, že ho situace týkající se Hornera v přípravě na sezonu nerozhodila. "Je to hodně důležitý člověk, jinak by nebyl ve funkci tak dlouho," řekl ve středu Verstappen novinářům. "Já se především soustředím na výkon auta. Je to snaha celého týmu, všichni musíme držet spolu a snažit se o úspěch. Proto je důležité, aby všechno bylo vyřešeno co nejdřív."