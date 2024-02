Livesport Daily #204: Verstappen vyhraje, ale F1 i tak nabídne mnoho příběhů, říká Richtr.

O víkendu vypukne nová sezona formule 1, fanoušky rychlých kol čeká celkem 24 Velkých cen, což znamená nejdelší ročník v historii. Ale nejnapínavější? To těžko, o dalším triumfu Red Bullu a Maxe Verstappena pochybuje před startem úvodní VC Bahrajnu málokdo. Přesto i tak existuje mnoho témat, o kterých se dá ve spojení s královnou motorsportu mluvit a my jsme je probrali v nové epizodě podcastu Livesport Daily s Tomášem Richtrem, expertem na F1 a posledních 16 let také jejím komentátorem.

"Největší těšení, které mám, spočívá v očekávání, jak se možná přeskupí síly jednotlivých týmů. Šance, že by Max Verstappen na konci sezony neslavil další triumf, je úplně minimální, snad jen kdyby se na začátku sezony zranil a nedokončil ji. Ale těch menších příběhů tam bude spousta. Jak se zadaří McLarenu? S čím se vytasí Mercedes a Ferrari? Jak moc se nebude dařit po manažerské změně týmu Haas? To všechno má smysl sledovat," vypočítává lákadla nadcházející sezony Tomáš Richtr.

Pokud má někdo stáji Red Bull šlapat na paty, mělo by to být hlavně Ferrari. "V minulé sezoně měli velmi nestabilní, neklidná auta a piloti tak nemohli svému vozu věřit. V takové situace nemohou být dostatečně rychlí. Druhý problém byl, že aerodynamika Ferrari byla přísná na pneumatiky, rychle se opotřebovávaly. Tohle se Ferrari snažilo zlepšit a je to prý o hodně lepší. Jestli to bude stačit na výrazně zlepšení výsledků, je zatím nejasné. Ale mělo by to být lepší auto než v minulé sezoně," myslí si Richtr.

Ten po 16 letech nebude komentovat přímé přenosy VC. Ale jak sám říká, rozhodl se pro to sám už před rokem: "Cítím, že za ty roky jsem už řekl všechno a že bych se opakoval. Proto jsem se už na začátku minulé sezony rozhodl, že bude moje poslední. Ale samozřejmě až budu sledovat start Velké ceny Bahrajnu, tak mi bude líto, že už nejsem vypravěčem toho přenosu a že nemůžu prožívat adrenalin přímého přenosu," přiznává Richtr.

