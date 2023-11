České basketbalistky v kvalifikaci na ME nestačily na Řecko a ve skupině prohrály i druhý zápas

České basketbalistky podlehly v kvalifikaci mistrovství Evropy v Chalkidě domácímu Řecku 66:75 a prohrály i druhý zápas ve skupině I. V ní jsou týmy spolupořadatelů závěrečného turnaje v roce 2025, které mají jistou účast na šampionátu.

Porážce nezabránily ani tři autorky 16 bodů kapitánka Natálie Stoupalová, Julie Pospíšilová a Veronika Voráčková, která měla s devíti asistencemi blízko double double. V týmu Řecka, kterému chyběla zraněné opora Mariella Fasulaová ze Salamanky, zazářila s 20 body nejlepší střelkyně zápasu Eleanna Christinakiová.

Další utkání čekají svěřenkyně trenérky Romany Ptáčková za rok v listopadu v Itálii a v Německu, kterému ve čtvrtek doma podlehly vysoko 41:85.

Statistiky zápasu. Livesport

Češky se dostaly v úvodu třikrát do vedení díky košům Stoupalové, Voráčkové i trojce Pospíšilové, ale domácí basketbalistky otočily z 5:7 na 11:7. Po 12 sekundách své premiéry v reprezentaci se trefila Karolína Šotolová a dvěma úspěšnými trestnými hody vyrovnala Stoupalová. Řecko však do konce první čtvrtiny uniklo do náskoku 18:11.

Ve druhé desetiminutovce Češky stahovaly ztrátu a otočily z 20:24 na 26:24. Potom ještě vedl výběr trenérky Ptáčkové po trojce Kateřiny Galíčkové 29:28, ale domácí tým odpověděl osmibodovou šňůrou. Do poločasu snížila Kateřina Rokošová z dálky na 34:37.

Ve třetí čtvrtině Češky po pěti bodech Stoupalové v rychlém sledu vyrovnaly na 42:42, ale trojkou odmítla obrat ve skóre Christinakiová. Mezi 25. a 27. minutou získalo Řecko desetibodovou šňůrou vedení 56:44. Pod dvouciferný rozdíl dostala stav nejdříve trojkou Stoupalová a košem s proměněným trestným hodem Gabriela Andělová.

V závěrečné čtvrtině se český tým třikrát přiblížil na rozdíl pěti bodů, domácí basketbalistky si ale výhru pohlídaly.