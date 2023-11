České basketbalistky nezvládly vstup do kvalifikace o ME. Na domácí palubovce podlehly Německu

České basketbalistky nezvládly vstup do kvalifikace o ME. Na domácí palubovce podlehly Německu

České basketbalistky prohrály v Praze na Královce na startu kvalifikace mistrovství Evropy s Německem vysoko 41:85. Nejlepší střelkyní poražených byla s 10 body Veronika Voráčková (24). Další duel ve skupině I, kterou tvoří pořadatelské země a jistí účastníci šampionátu, sehrají svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové (56) v neděli v Chalkidě proti domácímu Řecku. Zápas začne v 16:00 SEČ.

Byl to hodně těžký zápas. Němky byly v dobré sestavě a my oproti mistrovství Evropy v oslabené. Předčily nás větší koncentrovaností, tvrdostí a asi i chytrostí. Dneska nám to moc nešlo a hlavně jsme vůbec spolu nemluvily. Naše hráčky nehrají takové soutěže jako ty jejich. Většina z nich hraje euroligové a eurocupové zápasy. Pro nás to je velká škola," řekla pivotka Anežka Kopecká.

V německém týmu zářily v Praze především sestry Saballyovy. Zkušenější Satou byla s 21 body nejlepší střelkyní a mladší Nyara, které v současné době hájí barvy ZVVZ USK Praha, zaznamenala double double díky 17 bodům a 13 doskokům.

"Jsou to obě výborné hráčky, které hrály Euroligu i WNBA, takže z toho mohou plynout pro nás jen zkušenosti. Je jasné, že nás pod košem přehrály, protože tam mají o hodně vyšší i silovější hráčky, ale i my jsme si byly schopné otevřené střely najít. Myslím, že jsme měly docela hodně otevřených střel a spoustu nám toho nepadlo," dodala Kopecká.

Debut v českém národním týmu si odbyly Kateřina Rokošová a Valentýna Kadlecová. Češky, které nastoupily bez nemocné Veroniky Šípové a zraněné Kateřiny Zeithammerové, měly slibný úvod. Díky čtyřem bodům Emmy Čechové se po 135 sekundách ujaly vedení 4:0, pak ale měly pět minut a 11 sekund střelecký výpadek a Němky při něm předvedly čtrnáctibodovou šňůru.

Tu přerušila až Anežka Kopecká. O chvíli později Kateřina Galíčková trojkou snížila na 9:16, ale podobně se na přelomu první a druhé čtvrtiny prosadily Alina Hartmannová a Svenja Brunckhorstová, která pak další trojkou získala už čtrnáctibodový náskok.

Mezi 15. a 16. minutou poprvé od začátku utkání český tým skóroval dvakrát za sebou díky Julii Pospíšilové a prvním bodům v reprezentaci Rokošové, ale Němky osmibodovou šňůrou zase unikly na 37:19. Pak se trefila Voráčková, další série hostů však znamenala do poločasu vedení už o 22 bodů.

Druhou půli začala košem Voráčková, jenže zápas byl plně v režii týmu kanadské trenérky Lisy Thomaidisové. Dal 13 bodů v řadě a vedl 54:21. Oslabený český výběr v sestavě jen s pěti hráčkami, které v červnu na ME v Lublani sahaly proti Němkám v duelu o 5. až 8. místo po úspěchu a až do prodloužení i postupu na kvalifikaci o olympijské hry v Paříži, nedokázal síle soupeřek čelit.

Po trojce Alexandry Wilkeové s klaksonem utrpěly porážku o 44 bodů a překonaly tak debakl z úvodu červnového ME v Tel Avivu, kde pozdějším šampionkám Belgičankám podlehly 41:84.

Výsledky kvalifikace EuroBasketu 2025