Nymburk si zajistil minimálně druhé místo, na hřišti Mornar Baru vyhrál 97:76

Basketbalisté Nymburka vyhráli v 5. kole Evropského poháru FIBA na hřišti černohorského celku Mornar Baru 97:76 a definitivně si zajistili nejhůře druhé místo ve skupině D. Mají na dosah postup do osmifinálové fáze, na který dosáhnou vítězové deseti skupiny a šest týmů z druhých pozic.

Nymburk má na kontě čtyři výhry a jednu porážku stejně jako turecký Bahcesehir, s kterým má horší bilanci ve vzájemných zápasech. Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho se příští týden ve středu představí na palubovce ázerbájdžánského týmu Sabah Baku a Bahcesehir bude hostit Mornar Bar.

"V té postupové matematice teď mají guláš asi všichni a ta změna systému není úplně nejšťastnější. Víme, že jsme hodně blízko, ale stejně chceme vše pojistit výhrou v Baku. Čeká nás dlouhá cesta, bude to těžké, ale musíme se zkoncentrovat a přivézt si výhru i odtamtud, abychom skupinu ukončili v klidu a nemuseli nic počítat," uvedl v tiskové zprávě klubu křídelník Jaromír Bohačík.

Na vítězství bronzového týmu minulé sezony české ligy se podílel 18 body nejlepší střelec zápasu Ty Gordon, který přidal i sedm doskoků. Dvouciferný počet bodů zaznamenali také Jaromír Bohačík (14), Thomas Bell (13), Spencer Svejcar (11) a Jakub Tůma (10). Nejlepším střelcem soupeře byl se 17 body Antabia Waller.

Statistiky utkání. Livesport

Nymburk od úvodního koše Sukhmaila Mathona nepustil protivníka do vedení a v první čtvrtině měl i dvanáctibodový náskok. Domácí před jejím koncem díky trojce Miliče Starovlaha snížili na 15:22, ale ve druhé čtvrtině šli hosté do trháku 42:24.

Ke konci třetí čtvrtiny už vedl Tabelliniho výběr o 22 bodů, ale postihl jej výpadek a domácí snížili na 65:73 především díky třem trojkám za sebou v závěru čtrnáctibodové šňůry. Nymburk ale odpověděl 11 body v řadě a bylo rozhodnuto.

Tabulka skupiny D. Livesport

"Začali jsme dobře a byli jsme aktivní. S první čtvrtinou můžeme být spokojeni. Ale pak jsme je nechali rozjet z trojek, hlavně Wallera, a trochu jsme si to zkomplikovali. Přitom jsme věděli, že doma jsou lepší střelci než venku. Nebylo to tedy úplně v klidu, ale kontrolovali jsme to a až na ty trojky jsme odvedli dobrou práci. Ale víme, že předvedená hra nebyla optimální a že budeme mít určitě o čem mluvit při rozboru u videa," prohlásil Bohačík.

Koncentrace je podle něj dlouhodobější problém týmu. "To musíme zlepšit, protože v budoucnu nás budou čekat mnohem silnější protivníci, kteří by každou nedisciplinovanost potrestali. V hale sice nebyla atmosféra, ale to by nemělo mít vliv. Já osobně tohle vůbec nevnímám, jaká je atmosféra v hale," dodal Bohačík.