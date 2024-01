Třetí osmifinálová výhra, Nymburk oplatil Zaragoze porážku a vyhrál 70:64

Basketbalisté Nymburka vyhráli v Evropském poháru FIBA ve 4. kole osmifinálové skupiny M doma nad Zaragozou 70:64 a připsali si třetí vítězství za sebou. Španělskému celku oplatili porážku z úvodního kola 79:82 a mají s ním lepší vzájemnou bilanci. Další zápas čeká svěřence trenéra Francesca Tabelliniho 31. ledna na hřišti turecké Manisy.

K vítězství Nymburka přispěl 13 body a osmi doskoky Ty Gordon a 10 bodů vstřelil Ondřej Sehnal. Za poražené zaznamenal 15 bodů Trae Bell-Haynes.

Nymburk v úvodu díky sedmibodové šňůře získal náskok 9:2 a poprvé pustil soupeře do vedení až v 9. minutě po úspěšných trestných hodech, které proměnil Yoanki Mensia. Po první čtvrtině domácí prohrávali 16:17. Zaragoza pak dvakrát unikla do pětibodového náskoku, ale díky trojkám Davida Collinse a Jakuba Tůmy šel do pauzy Nymburk s vedením 34:33.

Statistiky utkání. Livesport

Po poločase se jako první trefil Tomasz Gielo, Nymburk však sérií 17:5 získal jedenáctibodový náskok a obrat už jedenáctému týmu španělské ligy nedovolil. Zaragoza v závěrečné čtvrtině snížila na 59:61, ale domácí jí odskočili dvakrát na rozdíl sedm bodů a důležitou výhru si pohlídali.

