Dallas v čele s Dončičem deklasoval Utah rozdílem 50 bodů, v čele NBA zůstává Minnesota

Basketbalisté Dallasu ve středečním utkání NBA deklasovali Utah rozdílem padesáti bodů 147:97. Luka Dončič (24) k tomu přispěl 40 body, 11 doskoky a 10 asistencemi, triple double přitom zkompletoval už v prvním poločase. Nejlepším týmem soutěže zůstává Minnesota, která zvítězila 102:94 nad San Antoniem a připsala si pátou výhru za sebou a 16. v sezoně. Rudy Gobert (31) k tomu pomohl 16 body a 20 doskoky.

Dallas ve vlastní hale dominoval a postupně si budoval náskok, který těsně před koncem narostl na 52 bodů. Mavericks v tu chvíli byli jediný bod od vyrovnání nejvyšší výhry v klubové historii z roku 2014, kdy porazili Philadelphii 123:70. Zároveň Dallas zůstal jen dva body za svým maximem v počtu nastřílených bodů v normální hrací době.

Hlavní zásluhu na tom měl Dončič, který odehrál skvělou první půli. Nasbíral v ní 29 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí a stal se prvním hráčem v historii NBA, který měl už v poločase ve statistikách tři dvouciferná čísla a alespoň 25 bodů. Zároveň si připsal 60. triple double kariéry, překonal Larryho Birda a dostal se na deváté místo historických tabulek.

"Ani nevím, co k tomu říci. Všichni vědí, kdo byl Larry Bird. A překonat ho je úžasné. Celý dnešní večer byl úžasný," řekl Dončič, který předvedeným výkonem oslavil nedávné narození potomka. "Luka nasadil tón zápasu. Proměňoval střelu za střelou a za další střelou a za další střelou. Klidně dnes mohl mohl mít triple double 50-20-20," řekl spoluhráč Tim Hardaway. Ve druhé půli už si ale Dallas mohl dovolit hvězdu týmu šetřit.

Už osmnáctou porážku za sebou utrpěl Detroit, který doma podlehl Memphisu 102:116. Vítěze táhl Desmond Bane, který si 49 body vytvořil osobní maximum. Detroit už se blíží k nejdelší šňůře porážek ve své historii, která čítá 21 utkání. Zároveň jde o nejdelší sérii v NBA za poslední tři roky od dvacetizápasové šňůry nezdarů Houstonu v sezoně 2020/21.

Ještě o bod více než Bane zaznamenal Joel Embiid, který 50 body, 13 doskoky a 7 asistencemi dotáhl Philadelphii k výhře 131:126 na palubovce Washingtonu. "Někdy tým potřebuje, abych tvořil hru, a někdy zas jen čistého skórera. A to byl dnešní případ. Prostě jsem se snažil agresivně chodit do koše a spoluhráči mě skvěle zásobovali přihrávkami," řekl Embiid. "Byla to jeho noc. Klidně si mohl vytvořit rekord a dát 60 bodů," uvedl spoluhráč Tyrese Maxey s připomínkou, že Embiidovým maximem je 59 bodů z minulé sezony.

Naopak ani 42 bodů Paola Banchera nestačilo Orlandu k odvrácení porážky 111:121 v hale Clevelandu. Cavaliers se mohli opřít o 35 bodů Donovana Mitchella. Jednadvacetiletý Banchero je druhým nejmladším hráčem v historii Magic, který pokořil čtyřicetibodovou hranici. Dříve se to povedlo jen Shaquilleu O'Nealovi, který byl o rok mladší.

Obhájci titulu z Denveru prohráli na hřišti Los Angeles Clippers 102:111. Nuggets nestačil ani triple double Nikoly Jokiče za 22 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. Za domácí tým dal 25 bodů Paul George, 20 bodů a 11 asistencí přidal James Harden.

Brooklyn zvítězil 114:113 nad Atlantou zásluhou Mikala Bridgese, který pět sekund před koncem zápas rozhodl těžkou střelou z odskoku. Celkem dal 32 bodů. Oba celky se v průběhu zápasu třiačtyřicetkrát vystřídaly ve vedení, což je nový rekord od roku 1996, kdy se tato statistika začala počítat. "Byl to skvělý zápas. Přesně takové mají soutěživí hráči rádi," řekl hráč Brooklynu Cam Johnson.

