Detroit v NBA ukončil rekordní sérii 28 proher. Dončič nasázel za Dallas 39 bodů

Detroit se v NBA dočkal po 28 porážkách vítězství. Rekordní neúspěšnou šňůru, kterou Pistons vyrovnali dosavadní maximum Philadelphie z přelomu sezon 2014/15 a 2015/16, přetrhli výhrou 129:127 nad Torontem. Další parádním výkonem se v sobotním programu prezentoval Luka Dončič, díky jehož 39 bodům, 10 asistencím a 8 doskokům vyhrál Dallas 132:122 v hale Golden State.

Detroit sérii ukončil s vědomím, že jde o dělený rekord NBA a o pouhou jednu porážku zaostal za maximem v severoamerických profesionálních soutěží, které drželi fotbalisté Chicaga z období druhé světové války. V utkání zazářil Cade Cunningham s 30 body a 12 finálními přihrávkami.

"Je to skvělý pocit. Bojovali jsme po celou dobu. Byla to dlouhá série, ale jsem rád, že jsem součástí party, která to nevzdala," řekl Cunningham. "Byl jsem ve spoustě šaten, ale poprvé vidím, jak jsou kluci po utkání téměř až v slzách. Jsem za ně moc rád," uvedl trenér Pistons Monty Williams.

Detroit vyhrál teprve potřetí v sezoně. Cunninghamovi sekundovali zejména s 19 body Bojan Bogdanovič a s 18 body a 17 doskoky Jalen Duren. V soupeřově týmu zářili Pascal Siakam se 35 a Dennis Schröder se 30 body.

Dončič se stal po Oscaru Robertsonovi teprve druhým hráčem v historii, jenž si za kalendářní měsíc udržel průměry nejméně 35 bodů, 10 asistencí a 8 doskoků při nejméně deseti odehraných utkáních. K výhře nad Warriors přispěl navzdory bolavému kvadricepsu.

"Výborná týmová výhra v hale, kde se vyhrává jen velmi těžko. V útoku i obraně jsme předvedli skvělý výkon," pochvaloval si kouč Mavericks Jason Kidd.

Warriors, kteří prohráli potřetí v řadě, vedl Stephen Curry s 25 body, sezonní maximum 24 bodů přidal Chris Paul, jenž se zároveň stal 37. hráčem v historii ligy, který překonal hranici 22.000.

Los Angeles Lakers prohráli v hale vedoucího týmu Západní konference Minnesoty 106:108 po kontroverzním závěru. Koš LeBrona Jamese 3,3 sekundy před koncem totiž rozhodčí vyhodnotili jen jako dvoubodový místo trojky, která by znamenala vyrovnání stavu na 107:107. Jamesovi v den 39. narozenin nepomohly ani mohutné protesty u videa. Rozhodčí usoudili, že při odrazu se přece jen špičkou boty dotkl oblouku vymezujícího tříbodovou střelu.

"Tohle je jednoznačně trojka," zlobil se James, který dal v zápase 26 bodů. "Nohu mám za čárou, je tam vidět prostor mezi špičkou nohy a čárou. Je tam mezera, tohle vidí i Stevie Wonder," neváhal James při argumentaci jmenovat slavného nevidomého zpěváka. Nebylo mu to nic platné, Lakers proto nestačilo ani 33 bodů Anthonyho Davise. Lídrem Timberwolves byl s 31 body Anthony Edwards.

Tyrese Haliburton z Indiany podruhé za sebou zaznamenal alespoň 20 bodů a 20 asistencí, tentokrát měl na kontě 22 bodů a 23 finálních pasů. Ve dvou utkáních po sobě to před ním dokázali pouze legendární John Stockton a Magic Johnson. Pacers pod Haliburtonovým vedením zvítězili 140:126 nad New Yorkem. Střeleckým lídrem Pacers byl Myles Turner se 28 body, na druhé straně se 38 body včetně sedmi trojek blýskl Donte DiVincenzo.

Kompletní výsledky NBA