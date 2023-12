Embiid 51 body řídil výhru nad Minnesotou, kterou v čele NBA vystřídal Boston

Basketbalista Joel Embiid (29) potvrdil roli nejlepšího střelce NBA, když 51 body a 12 doskoky zařídil Philadelphii výhru nad dosavadním nejlepším týmem soutěže Minnesotou 127:113. Timberwolves museli přepustit první místo Bostonu, který zvítězil 144:119 v Sacramentu a má o výhru více. Už deváté vítězství za sebou vybojovali Los Angeles Clippers, kteří vyhráli 120:111 v Dallasu.

Minnesota se opírá o dva výborné pivoty včetně vyhlášeného obránce Rudyho Goberta, ale ani on nedokázal zabrzdit ve velké formě hrajícího Embiida. Ten pod košem kraloval, zaznamenal svůj nejvyšší počet bodů v této sezoně a spolu s Tyresem Maxeyem a jeho 35 body dotáhli Sixers k cenné výhře.

"A to jsem se do ničeho nemusel nutit. Prostě jsem si jen bral střely, které jsem měl. Snažil jsem se rozpoznat, kdy mám být agresivní a kdy nechat hrát spoluhráče. A dnes to hezky vyšlo,“ řekl Embiid, který posedmé v kariéře dal přes 50 bodů a podvanácté za sebou zaznamenal alespoň 30 bodů a 10 doskoků. To je nejdelší série od sezony 1971/72, kdy Kareem Abdul-Jabbar měl 16 takových zápasů v řadě.

"Čísla jsou to hezká, ale hlavní je, že jsme vyhráli. To je jediné, na čem záleží. Kdybychom prohráli, tak jsou všechny statistiky zbytečné,“ dodal Embiid.

Zaváhání Minnesoty využil Boston, který sice v Sacramentu nastoupil bez své největší hvězdy Jaysona Tatuma. Přesto ukázal, jak silný tým v této sezoně má, když pět hráčů zapsalo více než 20 bodů. Jaylen Brown a Derrick White dali po 28 bodech, Kristaps Porzingis 24, Jrue Holiday 21 a náhradník Payton Pritchard měl 20 bodů.

Celtics si navíc pomohli 22 trojkami, celkově se hodně střílelo z dálky. V první čtvrtině na obou stranách dohromady padlo 19 trojek, což je vyrovnaný rekord NBA stejně jako 28 trojek za poločas.

Velkou týmovou sílu nyní ukazují i Clippers, kteří si poradili s Dallasem i bez Paula George. Kawhi Leonard k tomu přispěl 30 body a 10 doskoky, James Harden měl 17 bodů a 11 asistencí a náhradník Norman Powell dal 21 bodů. Dallasu nepomohlo ani 28 bodů, devět doskoků a 10 asistencí Luky Dončiče.

Naopak druhý tým z Los Angeles se po nedávném triumfu v poháru trápí. Lakers podlehli Chicagu 108:124 a od pohárového finále prohráli čtvrtý z pěti zápasů. Nic na tom nezměnilo ani 25 bodů, 10 doskoků a devět asistencí LeBrona Jamese. Chicago spoléhalo na týmový výkon, když osm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Clevelandu pomohl k výhře nad Utahem 124:116 náhradník Sam Merrill, který si 27 body vytvořil nový osobní rekord v NBA a zastoupil tak nemocného Donovana Mitchella. "Vyrůstal jsem jako fanoušek Utahu, takže odehrát takový zápas právě proti Jazz je pro mě velká věc," řekl Merrill, který trefil osm trojek.

Atlanta zvítězila nad Houstonem 134:127 i díky výkonu Trae Younga, který zapsal 30 bodů a 14 asistencí. Už popáté za sebou nasbíral minimálně 30 bodů a 10 asistencí, což se v minulosti povedlo jen Russellu Westbrookovi v březnu 2017 a Michaelovi Jordanovi v dubnu 1989.

