Jednička draftu NBA chce vrátit Spurs do play off. Necítím žádný tlak, říká Wembanyama

Francouzský basketbalový zázrak Victor Wembanyama (19) doufá, že se mu podaří dotáhnout San Antonio Spurs do play off NBA. Výjimečný mladík se připravuje na svou první sezonu v zámořské lize.

Wembanyama, který je považován za generační talent a kterého si Spurs v červnu vybrali jako jedničku draftu NBA, sní o tom, že se ve svém novém klubu okamžitě prosadí. Na otázku, jaký bude jeho cíl v prvním roce v Texasu, teenager odpověděl: "Postoupit do play off."

San Antonio hrálo v play off naposledy v sezoně 2018/19, kdy prohrálo v prvním kole s Denverem Nuggets. Wembanyamův příchod však mezi tamními fanoušky vyvolal raketový vzestup očekávání. Předpokládá se, že talentovaný basketbalista se postará o rychlý zvrat a výkony týmu půjdou výrazně nahoru.

Tlak? Necítím ho

Rodák z Le Chesnay hovořil s novináři během online tiskové konference k dokumentu "Un1que" na francouzské stanici Canal+. Prohlásil, že navzdory humbuku, který se kolem jeho příchodu do NBA vytvořil, necítí žádný stres.

"Necítím žádný tlak. Jsou to etapy, které patří k životu basketbalisty. Když máte vysoké cíle, je normální, že je tu tolik pozornosti, otázek, dotěrných lidí," nechal se slyšet.

Wembanyama sice doufá v návrat do play off, ale zároveň je prý připraven odhodlaně usilovat o splnění svého dlouhodobého snu, kterým je zisk titulu mistra NBA: "Pro budoucnost je nejlepší, když nevíme, co nás čeká. Je velmi těžké získat mistrovský prsten. Ale jsem trpělivý, vím, že se to jednou stane," prohlásila francouzská hvězda.

Očekává se, že v základní sestavě San Antonia bude debutovat 25. října, kdy Spurs v prvním utkání sezony 2023/24 přivítají Dallas Mavericks.