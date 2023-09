Neukázat opory? S tím je konec. NBA zakázala klubům šetřit v utkání více než jednu hvězdu

Vedení NBA přitlačilo na kluby. Podle pravidel, která šéfové soutěže jednomyslně schválili, budou odteď smět trenéři dát volno v zápasech maximálně jedné hvězdě, s výjimkou těch zraněných či v disciplinárním trestu. Liga chce docílit toho, aby elitní basketbalisté odehráli víc utkání. A to především ta v celostátní televizi nebo v rámci vloženého turnaje, jenž bude mít nové sezoně premiéru.

Regule, které ve středu odsouhlasila rada guvernérů, upravují pravidla o šetření hráčů, jež byla poprvé zavedena v roce 2017. Nové směrnice se zaměřují především na hvězdné hráče, tedy ty, kteří alespoň v jednom z minulých třech ročníků byli nominováni do Utkání hvězd nebo byli zvoleni do jednoho z All Star týmů po sezoně.

Aktuálně do této kategorie spadá 50 hráčů. Podle nových pravidel tak nebudou moci v jednom utkání Bostonu chybět Jaylen Brown i Jayson Tatum nebo v případě Los Angeles Clippers Kawhi Leonard a Paul George.

Větší účast elitních hráčů v zápasech základní části je podle agentury AP prioritou komisionáře NBA Adama Silvera. Liga jedná o nové smlouvě na přenosová práva, současný kontrakt vyprší v roce 2025.

Kluby tak budou muset zajistit, že na jeden zápas nebudou mít k dispozici pouze jednu z hvězd. Při prvním porušení pravidla mohou dostat pokutu 100 tisíc dolarů, při druhém 250 tisíc dolarů a pak už se budou postihy zvyšovat o milion dolarů.

Týmy nicméně budou moci podávat písemné žádosti o úlevy pro starší hráče v případě, že je čekají dva zápasy ve dvou dnech. Týkat se to bude malé skupiny hvězdných basketbalistů, kterým je alespoň 35 let a odehráli 34 tisíc minut či 1000 zápasů. Do této kategorie spadají LeBron James, Kevin Durant a Stephen Curry. Kluby zároveň budou moci požádat o možnost nenasadit hráče z osobních důvodů či při návratu po zranění.

"Součástí našeho jednání byla i hráčská asociace. Vedli jsme s ní rozsáhlé diskuze, stejně jako individuálně s hráči, především veterány, abychom se dohodli, jak k tomuto tématu přistoupit," uvedl Silver.