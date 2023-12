LeBron zářil, 31 body dovedl basketbalisty Lakers do semifinále nového NBA Cupu

Basketbalisté Milwaukee a Los Angeles Lakers doplnili semifinalisty NBA Cupu, prvního ročníku nově vzniklého turnaje během sezony. Bucks přehráli New York jasně 146:122, Lakers si ve čtvrtfinálové fázi poradili 106:103 s Phoenixem a také na turnaji vyhráli i páté utkání. V semifinále je čeká New Orleans, hráči Milwaukee se ve čtvrtek utkají s Indianou. Finále v Las Vegas se bude hrát v sobotu.

Milwaukee rozhodlo zápas s Knicks po vyrovnaném začátku ve druhém poločase, který ovládlo 71:50. Zářil především Giannis Antetokounmpo s 35 body, 10 asistencemi a osmi doskoky. Celkem 28 bodů měl Damian Lillard a 18 bodů za šest trojek Malik Beasley.

"Chtěli jsme se dostat do Vegas, ale teď, když tam jsme, chceme vyhrát i oba zbývající zápasy. Dnes jsme byli lepší, naše lavička byla skvělá. Byl to už zápas jako v play off," pochvaloval si trenér Adrian Griffin, jehož celek proměnil 23 z 38 trojek. Knicks jen sedm. Bucks celkově stříleli s úspěšností 60,4 procenta. Knicks tak nebylo nic platných ani 41 bodů Juliuse Randlea.

Lídrem Los Angeles byl LeBron James s 31 body, 11 asistencemi a osmi doskoky. Lakers v poločase vedli 59:47 a průběžně až o 15 bodů, ale třetí část v Milwaukee patřila hostujícím Suns (35:24). A tak koncovka byla dramatická – za stavu 102:101 trefil klíčovou trojku 15 sekund před koncem Austin Reaves. Phoenix reagoval košem Kevina Duranta, na víc už ale síly neměl.

Anthony Davis přispěl k postupu 27 body a 15 doskoky. Lakers uspěli navzdory pouze 37procentní střelbě z pole, v útoku však doskočili 21 míčů oproti osmi Phoenixu. Durant mohl v poslední sekundě vyrovnat, jenže jeho těžká trojka z dálky a přes hráče ke koši nedoletěla.