Legendární kouč okřikl v NBA vlastní fanoušky: Mějte úroveň a přestaňte bučet!

Legendárnímu trenérovi Greggu Popovichovi (74) ze San Antonia došla v NBA trpělivost s vlastními fanoušky, kteří vytrvale bučeli na bývalou hvězdu Spurs Kawhiho Leonarda (32). Popovich, jenž je zároveň prezidentem klubu, si při zápase s Los Angeles Clippers (102:109) vzal mikrofon a diváky důrazně napomenul.

"Promiňte mi na vteřinku," zahlásil v závěru prvního poločasu do mikrofonu v hale a okamžitě tak tribuny umlčel. "Mohli bychom už přestat s tím bučením a nechat ty kluky hrát? Mějte trochu úroveň. Tohle přece nejsme my. Nechte toho bučení," řekl bělovlasý trenérský nestor, proslulý svou nevrlostí.

Překvapený dav po jeho projevu opravdu na chvíli zmlkl, pak ale začal na Leonarda, jenž právě stál na čáře trestného hodu, bučet s ještě větší intenzitou. Leonard i tak obě šestky proměnil a nakonec přispěl k výhře hostujících Clippers 24 body. Spurs prohráli desátý zápas v řadě.

Fanoušci San Antonia bučí na Leonarda při každém návratu do haly Spurs od července 2018, kdy si vynutil přestup do Toronta a odešel ve zlém. Popovich po zápase nechtěl své vystoupení dlouze rozebírat. "Myslím, že všichni, kteří vědí něco o sportu, vědí, že medvěd by se neměl dráždit," konstatoval suše.

Leonard bral chování fanoušků s nadhledem. "Pokud na sobě nebudu mít dres Spurs, budou na mě nejspíš bučet po zbytek mé kariéry," konstatoval smířeně s tím, že v poslední době už ale občas zaslechl i povzbuzování. "Tak to prostě je. Jsou to jedni z nejlepších fanoušků v lize, jsou strašně soutěživí, každý zápas chtějí vyhrát. Takže jakmile vstoupím na palubovku, budou na mě bučet. Ale když jdu po městě nebo do restaurace, jsou milí," dodal.

Svou kariéru začal v San Antoniu, když byl do texaského klubu vyměněn ihned poté, co si ho Indiana vybrala v draftu 2011. O tři roky později hrál významnou roli při vítězství San Antonia ve finále NBA, když byl vyhlášen MVP série nad Miami Heat (4:1).

Jeho působení v týmu však skončilo nešťastně, kdy se dožadoval výměny kvůli neshodám ohledně způsobu jeho rehabilitace. Poté přestoupil do Toronta, které v sezoně 2018/19 dovedl k prvnímu titulu v NBA a stal se MVP finále.