Rozehrávač Chicaga Ball vynechá druhou sezonu NBA za sebou, na vině je vleklé zranění

Rozehrávač Chicaga Lonzo Ball (25) kvůli vleklému zranění kolena vynechá druhou sezonu NBA za sebou. Basketbalista doufá, že se po březnové transplantaci chrupavky zvládne připravit na ročník 2024/25.

"Alespoň teď po operaci jedeme podle plánu a jsem na dobré cestě. Snad všechno klapne. Nechám to na bohu a udělám maximum, co se dá," řekl Ball v podcastu.

Ball přišel do Chicaga v létě 2021 z New Orleans v rámci výměny, jejíž součástí byl i český rozehrávač Tomáš Satoranský. S Bulls podepsal čtyřletou smlouvu na 85 milionů dolarů (1,88 miliardy korun), ale za klub stihl odehrát jen 35 utkání. Než musel v lednu 2022 s natrženým meniskem na první operaci, vedlo i díky jeho výkonům Chicago tabulku Východní konference a nakonec poprvé od roku 2017 postoupilo do play off.

"Mám z toho špatný pocit, protože kolem mě Bulls postavili skvělý tým. Cítil jsem, že jsem byl do klubu zapojený nejvíce v kariéře," řekl Ball, jehož si v roce 2017 vybrali jako dvojku draftu Los Angeles Lakers. V jejich dresu odehrál dvě sezony, další dvě přidal v New Orleans. V NBA absolvoval 252 utkání, z toho 239 v základní sestavě, s průměry 11,9 bodu, 6,2 asistence a 5,7 doskoku na zápas.