Vytvořil rekord, soupeř mu ukradl míč na památku. Antetokounmpo nastřílel v NBA 64 bodů

Řecký basketbalista Giannis Antetokounmpo (29) nastřílel ve středečním utkání NBA 64 bodů do koše Indiany a stanovil nový klubový rekord Milwaukee Bucks, jejichž dres v minulosti oblékali takoví legendární hráči jako Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson či Ray Allen. Jen 10 hráčů v historii slavné soutěže dokázalo během jediného utkání zapsat více bodů.

Antetokounmpo si při domácím vítězství 140:126 o devět bodů vylepšil své osobní maximum z lednového zápasu proti Washingtonu a v organizaci Bucks předčil výkon Michaela Redda (57) z roku 2006.

Řecká opora Milwaukee v zápase proměnila 20 ze 28 střel a 24 z 32 trestných hodů. Navíc Antetokounmpo ještě přidal 14 doskoků a čtyři zisky. "Je nezastavitelný. Bránit ho ve hře jeden na jednoho prostě nejde. Kolem něj mohou stát další šikovní hráči, ale nakonec je to hlavně o něm," uvedl trenér Bucks Adrian Griffin.

Dvojnásobný držitel ceny MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy se také pyšnil. "Je to skvělý pocit. Člověk hraje pro výhru, ale rekord před vlastními fanoušky je pro mě něco úžasného," vyznal se.

Řecký borec se také díky výkonu ze zápasu s Indianou osamostatnil na čele statistik výjimečných hráčů, kterým se opakovaně dařilo nasázet aspoň 30 bodů a držet úspěšnost střeleckých pokusů nad 65%. Předstihl Shaquilla O’Neala, Karla Maloneho i Kareema Abdula-Jabbara.

Ukradli mu míč?

Utkání poznamenal pozápasový incident, kdy s sebou Pacers odnesli do tunelu hrací míč. Antetokounmpo se pohádal s hvězdou hostí Tyrese Haliburtonem a než se dostal k míči ze zápasu, který si chtěl vzít na památku, Indiana ho odnesla do šaten. Řecký basketbalista navzdory pořadatelům, kteří mu bránili, vyběhl do útrob stadionu, aby ho získal zpět. Dočkal se ho ale až na tiskové konferenci a prohlásil, že si není jistý, zda jde o tentýž kus. "Nemám pocit, že je to ten pravý balón. Připadá mi spíš jako nový. Vezmu si ho, dám ho své matce, ale nevím, jestli je to ten ze zápasu," mluvil sklesle a naznačil, že byl okraden.

"Jde jen o nedorozumění. Oscar Thiebwe vstřelil v NBA svůj první bod, tak jsme míč chtěli pro něj a nad rekordem Giannise jsme nepřemýšleli," vysvětlil poté trenér Pacers Rick Carlisle.

I tak to ale měl rekordman v zápase velmi nepříjemné. V poslední čtvrtině ho nevybíravě fauloval Aaron Nesmith, což vyvolalo rvačku mezi hráči obou týmů.

Lakers vyhráli i bez LeBrona

Atraktivní duel San Antonia s Lakers pro sebe rozhodli i při absenci LeBrona Jamese hosté z Los Angeles. Hvězdný nováček v domácím týmu Victor Wembanyama zaznamenal 30 bodů, 13 doskoků a šest bloků, ale prodloužení klubového rekordu o 18. porážku v řadě neodvrátil. Vítězství Lakers 122:119 řídil s 37 body a 10 doskoky Anthony Davis.

O další zápas se protáhla i série neúspěchů Detroitu, který čeká na vítězství už 21 utkání. Doma s Philadelphií prohrál 111:129, nic na tom nezměnil ani autor 33 bodů Bojan Bogdanovič. V týmu favorita exceloval nejlepší střelec soutěže Joel Embiid, který si připsal 41 bodů a 11 doskoků.

Povedený střelecký výkon předvedl ve středečním programu také Jaren Jackson, ale jeho 44 bodů Memphisu v utkání v Houstonu nestačilo. Rockets vyhráli 117:104, jejich lídrem byl s 25 body a 14 doskoky Tari Eason.

Vůbec poprvé v jedné sestavě nastoupilo hvězdné trio Phoenixu Kevin Durant, Devin Booker a Bradley Beal, ani oni ale nestačili na Durantův bývalý tým Brooklyn, který v Arizoně zvítězil 116:112. Booker zaznamenal 34 bodů a 12 asistencí, Durant 27 bodů a Beal 14, k tomu přidal Jusuf Nurkič 15 bodů a 22 doskoků. Lídrem Nets byl s 24 body Cam Thomas.