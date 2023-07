Z Popoviche se stal nejlépe placený kouč v NBA, San Antoniu se upsal na dalších pět let

Legendární basketbalový trenér Gregg Popovich (74) prodloužil o dalších pět let smlouvu se San Antoniem, které vede od roku 1996. Díky novému kontraktu bude Popovich nejlépe placeným koučem v NBA. Podle televizní stanice ESPN si za pět sezon vydělá 80 milionů dolarů (1,76 miliardy korun).

Popovich, který bude letos uveden do basketbalové Síně slávy, získal se San Antoniem pět mistrovských titulů. V základní části NBA odkoučoval 1366 vítězných zápasů, což je ligový rekord. Třikrát byl zvolen nejlepším trenérem sezony. V uplynulých čtyřech ročnících však jeho svěřenci nepostoupili do play off. Naposledy byli dokonce s bilancí 22 výher a 60 porážek nejhorší v soutěži.

Nyní bude Popovich v San Antoniu rozvíjet talent francouzského basketbalisty Victora Wembanyamy, kterého si Spurs nedávno vybrali jako jedničku draftu. Trenér amerických olympijských vítězů z Tokia působí ve Spurs i jako prezident klubu.