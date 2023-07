Basketbalisté prohráli i druhý zápas pod koučem Ocampem, nestačili na Portugalsko

Čeští basketbalisté neuspěli pod vedením nového trenéra Diega Ocampa ani ve druhém utkání. Na přípravném turnaji v portugalském Viana de Castelo prohráli s domácí reprezentací 79:91. Národnímu týmu nepomohlo ani 18 bodů kapitána Vojtěcha Hrubana, Portugalce táhl nejlepší střelec Travante Williams s 21 body.

České reprezentaci se nepodařilo napravit páteční porážku s Pobřežím slonoviny 81:97 a na první úspěch na turnaji čeká. Národní tým se musí během léta obejít bez omluvených opor Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Ondřeje Balvína či Patrika Audy. V Portugalsku nejsou ani Vít Krejčí, Martin Peterka, Jaromír Bohačík a James Karnik, kteří by se měli připojit později.

"Dnes to bylo určitě lepší než včera. Hráli jsme s větším nasazením a lepším týmovým duchem. Musíme ale odstranit jednoduché chyby," řekl novinářům Ocampo. "Ty mají dva důvody. Buď nemáte dostatečné vědomosti, nebo hrajete pod stresem. S tím musíme pracovat a dodat hráčům potřebné informace. Někteří hráči si vedou dobře a posouvají se na další level," doplnil španělský kouč.

Jeho výběr vedl v utkání jen v úvodu. Druhá část první čtvrtiny vyšla lépe domácím, kteří vyhráli první část 27:19.

Portugalci pokračovali i ve druhé části v povedeném výkonu a jejich náskok narostl na čtrnáct bodů. Teprve poté zavelel ke snížení dvěma trojkami kapitán Hruban a Češi se přiblížili na rozdíl dvou bodů (40:42). Poslední minuty před přestávkou jim ale nevyšly, úsek prohráli 1:9 a Portugalci odcházeli do kabin s dvouciferným náskokem.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

"Měli jsme strašně moc útoků, kdy jsme dokázali bránit patnáct, sedmnáct, dvacet vteřin a pak dostali jednoduchý koš. To strašně sráží," uvedl Hruban. "Snažíme se presovat, hrát nátlakově, ale místo toho, abychom z toho měli nějakou hru my, tak naopak soupeř získá přesilové situace a výhodu. To je něco, na čem musíme pracovat. Nedá se nic dělat. Je to nějaký proces a cesta. Můžeme jen fanoušky poprosit, aby s námi byli trpěliví." podotkl Hruban.

Basketbalistům se nevydařil ani nástup do druhé půle a Portugalci získali nejvyšší, devatenáctibodové vedení v zápase. William měl tou dobou už 21 bodů. Češi snížili, ale už se jim nedařilo stlačit manko pod dvojciferný rozdíl. V obraně nedokázali eliminovat portugalské útoky a domácí tak měli po úspěšném nájezdu Dioga Brita před závěrečnou částí sedmnáctibodový náskok 76:59.

V závěru Češi ještě snížili díky trefám Hrubana, Ondřeje Sehnala a Spencera Svejcara na rozdíl dvanácti bodů, domácí si už ale závěr za ovací zaplněných tribun pohlídali. Portugalci proměnili deset z 18 tříbodovým pokusům a zvítězili i v doskocích 33:24.

První přípravný turnaj před srpnovou olympijskou předkvalifikací zakončí Češi v neděli proti Jordánsku, poté je čeká ještě turnaj v Brně (4. až 6. srpna). Předkvalifikace o OH 2024 se uskuteční v Tallinnu a poté v Gliwicích od 12. do 20. srpna.