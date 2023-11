Bellingham a Haaland v Juventusu? Skaut prozradil, jak blízko byla Stará dáma zisku hvězd

V současném fotbalovém světě patří k nejzářivějším mladým hvězdám. Jeden působí ve Španělsku a druhý v Anglii, ovšem k tomu, aby oba oblékali bílo-černý dres italského giganta, nechybělo mnoho. Matteo Tognozzi (36), bývalý šéf skautingu Juventusu, prozradil, jak blízko byl klub angažování Juda Bellinghama (20) a Erlinga Haalanda (23).

Tognozzi, který nedávno odešel do Granady, se pro web Tuttosport rozpovídal o úspěšných i neúspěšných obchodech za dobu svého působení u Bianconeri. V Turíně pracoval od července 2017 do října 2023, začínal jako konzultant mezinárodního skautingu, posléze byl povýšen na manažera skautingu a následně na hlavního skauta.

Juventus začal v posledních letech omlazovat kádr a větší či menší důvěru vkládá do talentů, jako jsou Fabio Miretti, Dean Huijsen a Samuel Iling-Junior. Tognozzi vyzdvihl rozkvět rezervního týmu Juve, v němž se zmínění (i další) mladíci rozvíjejí.

"Po šesti a půl letech se kruh uzavřel. Mohl jsem zůstat v Turíně a užívat si výsledků, které přicházely, ale potřeboval jsem novou motivaci. V Juventusu jsem dosáhl svých cílů, teď hledám nové," řekl a dodal: "Jsem šťastný, že jsem vytvořil pracovní metodu a skautskou strukturu, která vyžaduje odvahu, plánování a fungující rezervní tým."

Dušan Vlahovič byl jedním z největších příchodů do Juventusu, na nichž se Tognozzi podílel. @juventusfc

Tognozzi se vyjádřil i k dohodě s Fiorentinou ohledně Dušana Vlahoviče. "Pro mě bylo fantastické, že jsem se podílel na jednáních, která ho do Juve přivedla. Hodně jsem pracoval a cestoval, abych si s ním a jeho agenty vybudoval vztah. Nejprve jsme museli najít společnou řeč a jakmile se naskytla možnost získat Dušana během lednového přestupového období, dohodu jsme úspěšně uzavřeli," vzpomněl na začátek loňského roku.

Bývalý hlavní skaut Juventusu rovněž prozradil, že šestatřicetinásobný mistr Serie A nebyl daleko od získání hráče, na něhož v současnosti pěje ódy nejen trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti. "Je to velká škoda. V roce 2019 jsme byli blízko, setkal jsem se s Judem i jeho rodinou, ale on se nakonec rozhodl pokračovat v cestě růstu v Birminghamu," prozradil o Bellinghamovi, jehož další kroky vedly v červenci 2020 do Dortmundu a letos do Madridu.

Jude Bellingham vtrhl do La Ligy jako velká voda. Profimedia

Dalším velkým fotbalovým jménem, které měl italský velikán v hledáčku, byl světoznámý norský kanonýr. "Od získání Erlinga Haalanda jsme byli opravdu jen krůček. V listopadu 2017 byl jedním z prvních kontaktů, které jsem během práce v Juventusu navázal. Měli jsem ho na dosah, myšlenka byla podepsat ho pro B-tým. Ale vedení považovalo obchod za příliš drahý na to, aby Haaland hrál za mládežnický tým," promluvil o nejlepším střelci minulé sezony Premier League.