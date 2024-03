Voborníková byla ve sprintu v Canmore dvanáctá, malý glóbus získala Tandrevoldová

Nejlepší českou biatlonistkou ve sprintu závěrečného Světového poháru v kanadském Canmore byla dvanáctá Tereza Voborníková. Rodačka z Vrchlabí neudělala na střelnici žádnou chybu a zajela druhý nejlepší sprint sezony. Vyhrála Italka Lisa Vittozziová o 5,5 sekundy před Francouzkou Lou Jeanmonnotovou, třetí byla Švýcarka Lena Häckiová-Grossová. Malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně získala vedoucí žena seriálu Ingrid Landmark Tandrevoldová z Norska.

Vedle Voborníkové se dařilo také Lucii Charvátové, která skončila po jednom trestném kole šestnáctá. Markéta Davidová byla po dvou chybách na 25. místě a do stíhacího závodu se kvalifikovala i devětačtyřicátá Jessica Jislová. Kristýna Otcovská obsadila 63. příčku.

Třiadvacetiletá Voborníková navázala v Canmore na střeleckou formu z předchozího dílu SP v Soldier Hollow, kde minula jen jeden ze 40 terčů. Ve sprintu dnes byla stoprocentní a upevnila si pozici nejúspěšnější Češky v průběžném pořadí seriálu. Je v něm šestnáctá.

"Jsem sama překvapená. Stojka byla hrozně pomalá. Viděla jsem před sebou Vanessu Voigtovou, která dala za dvě a říkala si, že to asi nebude jednoduché. Tak jsem to tam vystála," řekla Voborníková České televizi. V minulých dnech měla drobné zdravotní potíže. "Na výkonu se to asi dnes nepodepsalo. Břicho mě nebolelo, ani mi nebylo špatně. Nejsem pořád zdravá, ale v závodě to vliv nemělo," uvedla.

Druhý nejlepší sprint sezony předvedla také Charvátová. Jedinou střeleckou chybu udělala při položce vleže. "Výsledek je krásný. Moc jsem se přitom necítila. Trať je vozivá, ale sníh je tupý," popsala.

Davidová se mohla opřít o rychlý běh, vleže ale minula hned první dva terče. Po úpravě mířidel už byla stoprocentní. "Sníh se tu sice neboří jako v Americe, ale je přemrzlý a vůbec nejede," řekla.

Vittozziová získala šesté individuální vítězství ve Světovém poháru a třetí v sezoně. V průběžném pořadí seriálu se přiblížila vedoucí Tandrevoldové, od Norky ji dělí před posledními dvěma závody sedm bodů.

Světový pohár v Canmore pokračuje v pátek sprintem mužů, o víkendu se uskuteční stíhací závody a závěrečné závody s hromadným startem.