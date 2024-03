Bö vyhrál stíhací závod v Canmore a popáté ovládl SP, Krčmář doběhl čtyřiadvacátý

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö (30) ovládl popáté celkové hodnocení Světového poháru. Velký křišťálový glóbus obhájil po vítězství ve stíhacím závodu v Canmore. Jako jediný ho mohl ohrozit starší bratr Tarjei, ale po pátém místě má závod před koncem sezony nedostižný náskok 137 bodů. Nejlepším českým reprezentantem byl dnes v Kanadě čtyřiadvacátý Michal Krčmář (33).

Třicetiletý rodák ze Strynu Johannes Bö, který po výhře v pátečním sprintu startoval s náskokem minuty a tří sekund před Italem Tommasem Giacomelem, měl závod pod kontrolou. I přes tři trestná kola zvítězil o 11,2 sekund před Švédem Sebastianem Samuelssonem a zajistil si i malý křišťálový glóbus za vítězství v disciplíně.

Johannes Bö oslavil již 84. pohárové vítězství, čímž překonal Francouze Martina Fourcada. Více výher má jen legendární Nor Ole Einar Björndalen (95). Před touto a minulou sezonou vyhrál Bö celkovou klasifikaci SP také v letech 2019 až 2021. V této sezoně získal také sedm medailí z mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, tři z toho byly zlaté.

Čtyřiadvacátý Krčmář si oproti startu polepšil o devět míst, na střelnici udělal dvě chyby. Další Češi nebodovali. Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Jakub Štvrtecký se seřadili od 48. do 50. místa.

"Byl to jeden z nejlepších závodů mé sezony. Jel jsem hodně kvalitní závod, speciálně první tři kola jsme měli super lyže. Na trati jsem měl síly, mohl jsem zafinišovat tak, jak jsem v posledních pěti závodech cítil, že to nejde. Jsem spokojen, ale neznamená to, že to zapomenu. Do další sezony je před námi spousta práce," řekl Krčmář České televizi.

Výsledky SP v Canmore