Forma a odpočatost. Trenéři nominovali na smíšenou štafetu dvojic Davidovou a Marečka

Smíšenou štafetu dvojic na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě pojedou ve čtvrtek Markéta Davidová (27) a Jonáš Mareček (23). Novinářům to řekl trenér Michael Málek. Davidová se zapojí v domácím šampionátu i do pátého závodu, Mareček se vrátí na tratě poté, co vynechal předchozí dvě disciplíny kvůli zánětu dutin. Závod začne v 18:00.

"Makula je tu v pohodě a bylo to vidět i ve vytrvalostních závodech. Šla po jedničkách, ale ta střelba byla rychlá. Věří si a na lyžích byla perfektní," řekl Málek. "Jony se toho také nebojí. Střílí rychle i přesně, tak doufejme, že mu to vyjde a nebude na té trati tolik ztrácet. Normálně tak neztrácí a tady rozhoduje rychlost a přesnost střelby," doplnil.

Davidová absolvuje pátý závod v osmi dnech. V úvodu mistrovství byla se smíšenou štafetou na 14. místě, ve sprintu dojela sedmnáctá, ve stíhačce devátá a naposledy skončila ve vytrvalostním závodě dvacátá. O víkendu by měla odjet také závod ženských štafet a závěrečný závod s hromadným startem.

Trenér Egil Gjelland se ji rozhodl upřednostnit před Terezou Voborníkovou. "Terce se to včera úplně nepovedlo na střelnici. Dnes měl (Gjelland) obě na tréninku a rozhodl se takhle. Makula s tím neměla problém. Co se týče střelnice, máme štafetu silnou. Může se stát cokoliv, ale vybírali jsme tak, abychom udělali co největší úspěch," uvedl Málek.

O čtyři roky mladší Mareček skončil při jediném startu po třech střeleckých chybách osmapadesátý ve sprintu. Další závody vynechal kvůli zánětu dutin. Rodák z Nového Města na Moravě chyběl i v dnešním vytrvalostním závodu.

"Říkali jsme si, že ho potřebujeme minimálně do mužské štafety. Bylo lepší ho pošetřit, když nebyl stoprocentní. Uvažovali jsme, jestli by měl startovat už dnes. Na jednu stranu mistrovství světa z postele nedá, je předtím třeba nějaký trénink. Dneska už ale vypadal na tréninku dobře a na střelnici mu to šlo," řekl Málek.

V této sezoně skončili Češi ve smíšené štafetě dvojic dvakrát dvanáctí. V Östersundu dojeli na této příčce Voborníková a Mareček, v Anterselvě zase Vítězslav Hornig a Lucie Charvátová.

Češi zatím ve smíšené štafetě dvojic na větší úspěch z vrcholných akcí čekají. Nejlepší výsledek na MS zajeli v roce 2019 Ondřej Moravec s Evou Puskarčíkovou, kteří skončili devátí. Vloni byli na šampionátu v Oberhofu Michal Krčmář a Voborníková čtrnáctí.

"Nebudeme věštit. Klíč ale vede přes to, co ukázali Němci v Anterselvě nebo i Víťa Hornig. Není třeba být nejrychlejší, ale je potřeba tam na střelnici rychlý a přesný. Každé dobití je osm až deset sekund a na kilometr a půl nedostával víc než patnáct vteřin. Když to trefí čistě a rychle, je to recept k úspěchu," dodal Málek.