Blíží se hvězdný Last Dance? Messi s Ronaldem by se v únoru mohli znovu potkat na hřišti

V únoru příštího roku by se měli možná úplně naposledy utkat na hřišti hvězdní fotbalisté Cristiano Ronaldo (38) a Lionel Messi (36). Saúdskoarabští pořadatelé oznámili konání turnaje v Rijádu za účasti Al Nassru a Interu Miami, za které dlouholetí rivalové v soubojích o Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa v současnosti nastupují. Zbylým účastníkem akce Riyadh Season Cup v saúdskoarabské metropoli má být Al Hilal, jehož hráčem je další superstar Neymar (31). Jeho start je ale po nedávné operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleně vyloučen.

V Rijádu se Messi s Ronaldem potkali i letos v lednu. Argentinský mistr světa absolvoval exhibiční duel v dresu svého tehdejšího klubu Paris St. Germain, pro Ronalda byl zápas v týmu složeném z hráčů Al Nassru a Al Hilalu debutem v Saúdské Arábii.

Nyní chystanému duelu dala média přezdívku "The Last Dance" (Poslední tanec). Server goal.com uvedl, že pětinásobný držitel Zlatého míče Ronaldo a Messi, který letos obdržel ocenění už poosmé, se dosud potkali jako soupeři na hřišti ve 36 zápasech, poprvé v roce 2008. Také podle počtu vítězství je úspěšnější Messi, a to v poměru 16-11.