Messi je náš dar Americe a MLS. Jeho příchod bude inspirací pro další generace, říká Beckham

David Beckham (48) ve středečním rozhovoru pro agenturu AFP označil podpis smlouvy Interu Miami s Lionelem Messim (36) jako "náš dar Americe a MLS". Bývalý anglický reprezentant se zároveň rozpovídal o jeho aktivitách v rámci UNICEF.

Beckham v rozhovoru během své vůbec první návštěvy Indie a navíc v roli vyslance dobré vůle UNICEF přiznal, že se stále musí štípat, když vidí argentinského vítěze mistrovství světa na Floridě jako člena týmu. "Stále je pro mě těžké uvěřit, když se na mě někdo otočí a řekne, že Inter Miami má v týmu Lionela Messiho," prohlásil bývalý záložník Manchesteru United a Realu Madrid.

"Pro mě jako majitele je to velká hrdost, že máme v týmu takového hráče – nejlepšího hráče na světě. Vždycky jsme věděli, že přivést Lea do Ameriky, nejen do Miami, je náš dárek Americe a MLS," pokračoval Beckham.

"Někdo jako on mění hru. Někdo takový inspiruje další generace fotbalistů, a proto jsme chtěli Lea přivést do klubu. Samozřejmě chceme vyhrávat tituly a být nejlepším týmem v lize, ale jedním z důvodů, proč jsme ho koupili, bylo inspirovat další generaci fotbalistů v Americe, abychtěli být fotbalisty. Jeho příchodem toho dosáhneme a je to pro nás důležitá věc," dodal legendární reprezntant Anglie.

Lionel Messi získal Zlatý míč, David Beckham byl také přítomen. AFP

Bývalá hvězda Barcelony a Paris Saint-Germain v červenci šokovala celý fotbalový svět. Messi sedm měsíců poté, co dovedl Argentinu k titulu na mistrovství světa v Kataru, odmítl astronomické nabídky ze Saúdské Arábie a dalších zemí a připojil se k Interu Miami.

V Major League Soccer předvedl několik hvězdných výkonů, nicméně v letošní sezoně už nedokázal Inter dotáhnout do play off.

Nerovná práva dívek a chlapců

Beckham, který proměnil úspěšnou hráčskou kariéru, během níž byl kapitánem Anglie a vyhrál s Manchesterem United Ligu mistrů, ve významnou úlohu obhájce práv a stal se také módní ikonou, je spolumajitelem Interu Miami.

S agenturou AFP hovořil v Bombaji před semifinále mistrovství světa v kriketu mezi Indií a Novým Zélandem, otázky musely být předem prověřeny. Beckham vysvětlil, že jeho první kontakt s dětskou charitou OSN začal, když byl teenager.

"Poprvé jsem se do činnosti UNICEF zapojil v Thajsku, tehdy mi bylo 17 let. Byl jsem tam s Manchesterem United a navštívil jsem ženské sociální centrum," poodhalil. "Ale na svých cestách jsem v průběhu let viděl, jak jsou mladé dívky opomíjeny, nemají stejná práva a příležitosti jako chlapci. V posledních pěti až deseti letech jsme se na dívky opravdu zaměřili a tady je to stejné," nechal se slyšet Beckham.

David Beckham hovoří se Sachinem Tendulkarem před semifinále mistrovství světa v kriketu. AFP

Beckham zároveň vyjádřil přesvědčení, že sport může hrát v životě dětí klíčovou roli, stejně jako v jeho vlastním. "Dal mi základy vůdcovství, týmové práce, disciplíny, soustředění. A prostě mi to dodalo sebevědomí," přiznal otec čtyř dětí.

"Když jsem jezdil s UNICEF do různých vesnic po celém světě, viděl jsem, jak se dětem rozzářily tváře, když jsem do vesnice vzal fotbalový míč. Za tu dobu, kterou s nimi strávím hraním fotbalu nebo kopáním do míče, zapomenou na všechno ostatní, co se kolem nich děje a není dobré," dodal Beckham.