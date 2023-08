Derby Week: Mostar, město dvou klubů rozdělené řekou, válkou, vírou a fotbalem

V současnosti je město Mostar na jihu Bosny a Hercegoviny často zaplaveno turisty z celého světa, kteří obdivují historickou architekturu v centru, pochutnávají si na místních delikatesách a fotí se u slavného mostu přes smaragdově zelenou řeku Neretvu. Starý most tu znovu stojí od roku 2004. Ten původní, pocházející až z 16. století z dob osmanské říše, byl zničen během války za bosenskou nezávislost v roce 1993. Most symbolicky znovu spojil dva válkou roztržené světy, staré křivdy však z města a jeho obyvatel jen tak nevymizí. Toto napětí roste zejména v době, kdy se hraje Mostarské derby – fotbalová bitva levého břehu Neretvy proti pravému, muslimských Bosňáků proti křesťanským Chorvatům, fotbalových klubů Zrinjski a Velež.

Po pádu socialistické Jugoslávie byla na začátku 90. let 20. století na území dnešní Bosny a Hercegoviny komunistická moc nahrazena koalicí tří etnických stran. Po tom, co nezávislost na Jugoslávii vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko, došlo k výraznému pnutí i mezi obyvateli Bosny a Hercegoviny. Názor zůstat součástí nově formující se Jugoslávie zastávali tamní Srbové. Naopak muslimští Bosňáci a Chorvaté toužili po samostatnosti. Bosňáci a Chorvati na základě referenda vyhlásili 3. března 1992 nezávislost Bosny a Hercegoviny. Srbové referendum bojkotovali a založili vlastní republiku.

Politické rozepře přerostly v ozbrojený konflikt, kterým padlo za oběť mnoho obyvatel Bosny a Hercegoviny (mnoho z nich v tzv. etnických čistkách) a které velmi posílily vzájemnou nevraživost mezi národy v zemi. V této válce bojoval prakticky každý proti každému. Bosenskou válku pomáhala řešit Organizace spojených národů. Tvrdé boje skončily až pod nátlakem Spojených států podepsáním mírové smlouvy v roce 1995. Složitost vztahů etnicky, nábožensky a názorově roztříštěného obyvatelstva v Bosně a Hercegovině, potažmo na celém Balkáně, však vybublá v konflikt nezřídka i v současné době. Staré jizvy horkokrevným Balkáncům otevírá velmi často fotbal. Jedním z nejvypjatějších derby na Balkáně je Mostarské městské derby (Mostarski gradski derbi).

Rozpůlený Mostar

Dvěma největšími kluby v Mostaru, hlavním centru Hercegoviny, jsou HŠK Zrinjski a FK Velež.

Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar byl založen v roce 1905, a je tak nejstarším fotbalovým klubem v Bosně a Hercegovině. Podporovaný je chorvatským obyvatelstvem města, které se koncentruje na pravém, západním břehu Neretvy. "Zrinjski" ve jméně klubu symbolizuje odkaz k chorvatskému šlechtickému rodu Zrinských. O chorvatské identitě klubu vypovídá kromě názvu i jeho znak.

FK Velež byl založen roku 1922. Jméno klubu je odvozené od hory Velež nedaleko Mostaru. Velež je klubem Bosňáků, jihoslovanského národa s islámskou tradicí. Bosňáci žijí převážně na levém břehu Neretvy ve východní části Mostaru. Dnešní název zní Fudbalski klub Velež Mostar. Původní název Radnički Športski Klub (Sportovní klub pracujících) v podobě zkratky i symboliky zůstává stále součástí klubového loga.

Rivalita mezi oběma kluby v sobě obsahuje nejen rozpor národnostní, náboženský a geografický, ale také názorový. Za oběma celky stojí početné skupiny fanatických fanoušků. HŠK Zrinjski podporují Ultras, na straně FK Velež stojí takzvaná Rudá armáda. Členové Ultras jsou tedy výhradně etničtí Chorvaté, Rudá armáda je složena většinově z Bosňáků. Ultras se navíc prezentují (často až krajně) pravicovými názory a projevy, Rudá armáda je zaměřená naopak výrazně levicově.

Vyhnání z domova

První zápas mezi mostarskými rivaly se odehrál ve 20. letech 20. století. Rivalita mezi oběma celky byla už v období před druhou světovou válkou značná. Po válce (v letech 1945 až 1992) byla ale činnost klubu Zrinjski zakázána. Důvodem bylo to, že se tým ve válečném období účastnil ligové soutěže v tehdejším fašisty ovládaném Chorvatsku.

Ve druhé polovině 20. století byl Velež jediným velkým klubem v Mostaru. Své zápasy hrál od roku 1958 na Stadionu pod Bijelim Brijegom. Ten však leží v chorvatské části města a kvůli bosenské válce v 90. letech se Velež musel přestěhovat na "svůj" břeh řeky. V roce 1995 Velež otevřel nový stadion Rodeni ve východní části města. Stadion pod Bijelim Brijegom po znovuobnovení činnosti ve stejné době "obsadil" klub Zrinjski, což v rámci už tak napjatých vztahů mezi oběma tábory ještě přilévá do ohně.

Derby důležité i po sportovní stránce

V období socialismu byl Velež jedním z předních klubů v Bosně a často byl úspěšný i v rámci celé Jugoslávie. Třikrát obsadil druhé a čtyřikrát třetí místo jugoslávské ligy. Dvakrát získal Jugoslávský pohár. V samostatné bosenské lize však už tak úspěšným celkem Velež není. Mnoho sezon dokonce strávil pouze ve druhé lize. Do nejvyšší soutěže se Velež vrátil v roce 2019, přičemž v sezoně 2020/2021 skončil na skvělém třetím místě (o dva body před městským rivalem Zrinjski, který skončil pátý).

Poslední vzájemné zápasy rivalů. Livesport

V současnosti se daří více právě HŠK Zrinjski, a to dokonce tak, že je "chorvatský" klub aktuálně úřadujícím mistrem Bosny a Hercegoviny a hegemonem posledního desetiletí. Zrinjski z posledních 10 ročníků bosenské ligy vyhrál titul hned šestkrát, jednou skončil druhý a dvakrát třetí (pouze v jedné zmíněné sezoně byl až na páté příčce, navíc za odvěkými rivaly).

FK Velež začal aktuální sezonu dobře. Po prvních dvou kolech má na kontě čtyři body. Zrinjski dostal na začátku ligového ročníku volno, aby se pokusil probojovat se do základní skupiny některého z evropských pohárů. V 2. předkole Ligy mistrů těsně podlehl Slovanu Bratislava, šanci má nyní ve 3. předkole o Evropskou ligu, kde je mu soupeřem islandský mistr Breidablik. Ligu tak Zrinjski odstartuje zostra – v Mostarském derby proti FK Velež. Hrát se bude na "chorvatském" břehu Neretvy.

Další derby týdne

Středa 9. srpna

21:45 – Portugalsko – Supertaça (superpohár)

SL Benfica vs. FC Porto

O Clássico

V Portugalsku se utkají dva největší a nejúspěšnější kluby země v přímém souboji o superpohár. Benfica z hlavního města Lisabonu historicky získala 85 trofejí, rival z Porta 84. Portugalské O Clássico čistě z geografického hlediska není derby zápasem, rivalita je ale mezi Benficou a FC Porto, a stejně tak i mezi oběma největšími městy Portugalska, obrovská.

Pátek 11. srpna

20:00 – Nizozemsko – Eerste Divisie (2. liga)

Den Bosch vs. TOP Oss

Noordoost-Brabantse derby (Derby severovýchodního Brabantska)

Program druhé nejvyšší nizozemské soutěže startuje derby zápasem mezi týmy FC Den Bosch a TOP Oss. Oba kluby sídlí v severovýchodní části provincie Severní Brabantsko. Den Bosch je z hlavního města provincie 's-Hertogenbosch (jehož název se zjednodušuje právě na Den Bosch). Klub TOP je z města Oss ležícího asi 20 kilometrů dál na východ.

22:00 – Argentina – Primera National (2. liga)

Club Atlético Atlanta vs. Chacarita Juniors

Clásico de villa Crespo

El Clásico de Villa Crespo je název fotbalového derby mezi kluby Atlanta a Chacarita Juniors ze čtvrti Villa Crespo v Buenos Aires. Tým Chacarita v současnosti hraje své zápasy na stadionu ve čtvrti Villa Maipú, od 20. do 40. let 20. století však kluby sídlily přímo vedle sebe. Jejich hřiště byla oddělena pouze zdí. Aktuálně El Clásico de Villa Crespo probíhá v rámci druhé argentinské ligy.

Sobota 12. srpna

19:30 – Rakousko – Bundesliga

LASK Linz vs. FC Blau Weiß Linz

Linzer derby (Linecké derby)

V rakouské nejvyšší soutěži se bude v sezoně 2023/2024 hrát kromě Vídeňského dalšího městské derby. Do Bundesligy vůbec poprvé postoupil klub FC Blau-Weiß Linz, který se v Lineckém derby pokusí překvapit LASK Linz, klub, který v posledních letech patří mezi rakouskou špičku.

19:30 – Irsko – Division 1 (2. liga)

Longford Town vs. Athlone Town

Midlands derby

V irském regionu Midlands (v centrální části ostrovní země) jsou dvěma velkými fotbalovými rivaly aktuálně druholigové celky Longford Town a Athlone Town. Do konce ročníku zbývá odehrát 13 kol. Athlone drží pozici zaručující účast v play off o postup do první ligy. Longford ztrácí na pozici v play off pouhý bod, na svého rivala bodů 6.

20:00 – Polsko – Ekstraklasa

Widzew Lodž vs. LKS Lodž

Derby Lodzi (Lodžské derby)

Lodž ve středním Polsku je po Varšavě a Krakově třetím největším polským městem. Žije v něm asi 670 tisíc obyvatel a sídlí tu dva velké fotbalové kluby – Widzew Lodž a LKS Lodž. Lodžské derby se vrací do programu nejvyšší polské soutěže po více než 10 letech. LKS Lodž postoupil zpět do Ekstraklasy po třech letech, Widzew do nejvyšší soutěže přibyl před rokem (předtím nastupoval v Ekstraklase naposledy v ročníku 2013/2014).

21:15 – Itálie – Coppa Italia

Cagliari Calcio vs. Palermo FC

Derby delle Isole (Derby ostrovů)

Na začátku sezony dojde v prvním kole Coppa Italia (Italského poháru) na Derby delle Isole (Derby ostrovů). Cagliari Calcio reprezentující Sardínii bude v zápase proti Palermu ze Sicílie favoritem. V přechozí sezoně se oba kluby utkaly v Serii B (druhá liga). Fotbalisté Cagliari si však vybojovali postup do elitní Serie A.

21:30 – Španělsko – La Liga

Athletic Bilbao vs. Real Madrid

El Viejo Clásico (Staré "Clásico")

Jako El Viejo Clásico je označována rivalita mezi baskickým Athleticem Bilbao a Realem Madrid. Dlouho to byl vůbec nejhranější zápas v rámci španělského fotbal (než v roce 2011 počet zápasů v rámci El Viejo Clásico předčilo El Clásico mezi Realem a Barcelonou). Tradiční souboj bude pro Athletic Bilbao a Real první ligovým zápasem ročníku 2023/2024.

Neděle 13. srpna

18:30 – Belgie – Jupiler Pro League

Charleroi vs. Standard Lutych

Wallon derby (Valonské derby)

Belgie se jako země dělí na Vlámsko (na severu, kde se mluví vlámsky, což je dialekt nizozemštiny) a Valonsko (na jihu, kde převládá francouzština). Tato hranice je patrná i ve fotbale. Vlámské kluby jsou úspěšnější, valonské kluby jsou v lize ve výrazné menšině. Tradičními účastníky nejvyšší belgické soutěže reprezentující valonskou část Belgie jsou Royal Charleroi Sporting Club a Standard Liège (česky Lutych). Jejich vzájemný zápas se proto označuje jako Valonské derby. Oba kluby vstoupily do nového ročníku Jupiler Pro League špatně. Charleroi má po dvou kolech jediný bod, Lutych je zatím bez bodu.

22:30 – Paraguay – Primera División

Cerro Porteňo vs. Club Olimpia

El Clásico del fútbol Paraguayo (El Clásico paraguayského fotbalu)

Clásico (nebo Superclásico) paraguayského fotbalu je bitvou dvou nejúspěšnějších klubů s největší fanouškovskou základnou rozesetou po celé Paraguayi. Těmi jsou Club Cerro Porteňo a Club Olimpia, oba sídlící v hlavním městě Asunciónu. Od roku 1913 se utkaly už ve 450 vzájemných kláních. 161 vítězství má na svém kontě Olimpia, 154krát vyhráli fotbalisté Cerro Porteño, ve 135 případech skončilo derby remízou.

Pondělí 14. srpna

1:00 – Ekvádor – Serie A

SD Aucas vs. LDU Quito

Superclásico de Quito

Jako Superclásico de Quito se označuje rivalita mezi ekvádorskými kluby Aucas a LDU Quito, které oba sídlí v hlavním městě Ekvádoru. V Quitu sídlí další velký klub, ve srovnání s LDU a Aucasem dokonce úspěšnější – El Nacional. Větší rivalita v rámci města se však vyvinula právě mezi kluby LDU a Aucas. V první fázi ekvádorské soutěže, která se hraje v první polovině roku, od sebe LDU Quito a Aucas dělily pouhé dva body. LDU Quito skončil na třetí, Aucas na páté pozici.